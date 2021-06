23 chuỗi lây nhiễm phức tạp, chưa rõ nguồn lây tại TP.HCM

Một trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 qua sàng lọc, nhiều đồng nghiệp và người thân cũng có xét nghiệm dương tính, tạo thành chuỗi lây nhiễm phức tạp, chồng chéo.

Sau 25 ngày bùng phát dịch Covid-19 từ ca chỉ điểm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tình hình dịch tại TP.HCM còn khá phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp, liên quan nhiều người, nhiều địa điểm.

Tính đến 6h ngày 20/6, TP.HCM ghi nhận 23 chuỗi lây nhiễm lớn.

Các chuỗi lây nhiễm tại nơi cư trú

Điểm nhóm Hội thánh truyền giáo: Từ 3 ca bệnh chỉ điểm ban đầu là một phụ nữ 39 tuổi ở Hóc Môn và cặp vợ chồng ở Bình Thạnh, ổ dịch được phát hiện là tính đến 18h ngày 19/6, có tổng cộng 520 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, dù hơn 20 ngày phát hiện ổ dịch, nhiều người liên quan điểm nhóm này vẫn có xét nghiệm dương tính.

Tính riêng từ 6h ngày 16/6 đến 6h ngày 19/6, TP.HCM ghi nhận 12 ca dương tính, đều được cách ly tập trung.

Ảnh: Bích Huệ.

Ổ dịch chung cư Ehome 3 (phường An Lạc, quận Bình Tân) và khu vực tái định cư phường 16, quận 8: Từ một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) ngày 5/6 và một người đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Triều An ngày 7/6, đến nay, tổng cộng 150 trường hợp dương tính được phát hiện.

Ngoài cư dân cư trú tại chung cư, một số công nhân làm việc trong khu công nghiệp cũng được xác định mắc Covid-19, bao gồm: Công ty PouYuen (4), công ty Tỷ Hùng (3), công ty Khuôn chính xác Duy Tân (5). Ngày cuối cùng ghi nhận các ca mắc này là 18/6, bệnh nhân đã được cách ly từ trước.

Chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn: Từ 2 bệnh nhân sống gần nhà nhau, đến sàng lọc và được phát hiện dương tính tại Bệnh viện Xuyên Á, đến nay, 24 ca bệnh đã được xác định. Họ đều là người trong gia đình, hàng xóm và trong khu vực phong tỏa. Trong đó, có một bảo mẫu làm việc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 1 người làm bảo vệ ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn: Ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 5/6 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn vào ngày 5/6 (BN8872). Đến nay, 12 bệnh nhân dương tính được ghi nhận là hàng xóm, người thân trong khu phong tỏa.

Ngày 19/6, UBND TP.HCM cũng đã có quyết định phong tỏa y tế ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Thời gian phong tỏa trong thời gian 14 ngày, kể từ 0h ngày 20/6.

Nhân viên y tế xét nghiệm diện rộng tại đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân ngày 16/6. Ảnh: Phú Khánh/ HCDC.

Chuỗi lây nhiễm được phát hiện từ Bệnh viện Xuyên Á: Ngày 9/6, bệnh viện này xét nghiệm tầm soát và phát hiện một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tổng cộng chuỗi này có 22 trường hợp dương tính, trong đó bao gồm đồng nghiệp, người nhà, nhân viên nhà hàng Vị Biển (khi người này đến ăn).

Chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11: Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện từ chuỗi lây nhiễm này được khám sàng lọc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 6/6. Đến nay, chuỗi lây nhiễm có tổng cộng 36 ca bệnh. Tất cả đều là đồng nghiệp cùng công ty, người nhà, trong khu phong tỏa.

Ổ dịch tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức: Cụm lây nhiễm được phát hiện từ một người đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đức Khang ngày 2/6. Đến nay, ngành y tế xác định 8 trường hợp dương tính. Họ là những người sống cùng nhà và đồng nghiệp của ca mắc Covid-19 chỉ điểm. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 10/6, đến nay không ghi nhận ca mắc mới.

Chuỗi Trạm Y tế phường An Lạc, quận Bình Tân: Có tổng cộng 6 ca dương tính được ghi nhận từ cụm lây nhiễm này, trong đó các có nhân viên y tế và một cán bộ công an phường An Lạc. Các nhân viên y tế có đến hỗ trợ chống dịch tại Trạm Y tế phường An Lạc.

Nhà trọ đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12: Cụm lây nhiễm này khá phức tạp và liên quan nhiều người làm việc các cơ quan khác nhau. Trong đó, 5 người làm việc tại Công ty nhựa Bình Minh (quận 12), Công ty trang thiết bị y tế TP.HCM (quận 1) có 4 người nhiễm, trong đó có một người khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ca chỉ điểm của cụm lây nhiễm này được phát hiện dương tính qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Đến nay có tổng cộng 31 trường hợp dương tính.

Người dân tại quận Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Hoàng Giám.

Nhà trọ Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú: Ca chỉ điểm của cụm lây nhiễm này được phát hiện dương tính qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Trưng Vương ngày 10/6. Đến nay, 5 người xác định dương tính sống cùng khu trọ này.

Phường Trung Mỹ Tây, quận 12: Tổng cộng 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác định tại cụm lây nhiễm này, liên quan BN9827. Các bệnh nhân đều là người nhà, đồng nghiệp, nhân viên phục vụ quán ăn. Ca bệnh cuối cùng được ghi nhận ngày 16/6.

UBND quận 7: Từ 2 ca chỉ điểm được phát hiện dương tính qua khám sàng lọc tại Bệnh viện quận 7, tổng cộng 8 bệnh nhân được ghi nhận. Trong đó có 2 người làm việc tại Ủy ban, 5 người nhà và hàng xóm.

Vựa ve chai Đề Thám, quận 1: Ca chỉ điểm của cụm lây nhiễm này là mọt người lượm ve chai được phát hiện dương tính qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nguyễn Trãi ngày 15/6. Hiện tại, 10 bệnh nhân dương tính được ghi nhận tại cụm dịch này, đều là người thu lượm ve chai.

Cụm lây nhiễm tại công ty, nơi làm việc

Chuỗi Hnam Mobile: Ngày 12/6, một trường hợp có xét nghiệm dương tính qua khám tầm soát tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Đến nay, ngành y tế xác định 55 ca dương tính, gồm 17 nhân viên của công ty Hnam Mobile và 38 người nhà của những người tiếp xúc gần.

Chuỗi lây nhiễm Công ty Tư vấn mỹ phẩm (YHL), quận 10: Từ 2 ca bệnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 9/6, đến nay, ngành y tế xác định thêm 6 ca lây nhiễm là đồng nghiệp cùng công ty và người nhà. Họ đều đã được cách ly tập trung. Từ ngày 13/6 sau khi ghi nhận ca lây nhiễm cuối cùng, đến nay , chỗi lây nhiễm này chưa phát sinh thêm ca mới.

Ảnh: Bích Huệ.

Công ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh: Ngày 13/6, chuỗi lây nhiễm được phát hiện từ người nhà của 2 bệnh nhân là nhân viên công ty Hnam Mobile. Đến nay, ngành y tế xác định 13 nhân viên công ty bị bệnh. Ngày gần nhất phát hiện ca bệnh là 17/6. Công ty này đã được phong tỏa và lấy mẫu toàn bộ nhân viên.

Ổ dịch Xưởng cơ khí Hóc Môn - khách sạn Đệ Nhất: Tối 8/6, thành phố ghi nhận 6 bệnh nhân đồng thời đến khám sàng lọc tại 3 Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Bình Chánh. Qua truy vết, các bệnh nhân này đều cùng liên quan đến xưởng cơ khí ở Hóc Môn. Đến nay, tổng cộng 58 trường hợp dương tính được xác định.

Tất cả trường hợp bệnh nhân được phát hiện sau này đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Chuỗi lây nhiễm Xưởng cơ khí ở đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp: Chuỗi lây nhiễm được phát hiện vào ngày 7/6, ca chỉ điểm là một công nhân làm việc tại xưởng cơ khí này. Đến nay, đã có 10 ca xác định là người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và người cùng nhà của những đồng nghiệp này. Từ ngày 15/6, chuỗi lây nhiễm này chưa phát sinh ca mới.

Công nhân Công ty PouYuen được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh. Ảnh: Duy Hiệu.



Chuỗi lây nhiễm Công ty Minh Thông, huyện Hóc Môn: Từ 3 ca bệnh là nhân viên công ty này có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện qua sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 12 và 14/6, ngành y tế đã xác định thêm 13 người bị lây nhiễm. Trong đó có 12 người làm việc tại công ty, một người nhà tiếp xúc gần.

Chuỗi lây nhiễm Công ty HANJOO TRADE: Ca bệnh đầu tiên được được phát hiện qua sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, là công nhân thuộc xưởng may của công ty HANJOO TRADE, thuộc Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Sau đó, 4 bệnh nhân dương tính là đồng nghiệp của bệnh nhân đầu tiên cũng được xác định.

Chuỗi lây nhiễm Công ty Kim Minh, phường 13, quận 5: Từ ca chỉ điểm ban đầu được phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm y tế phường 15 (quận 5), cụm lây nhiễm tại công ty này có 64 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 29 người là nhân viên công ty, 10 người nhà của nhân viên, 25 người trong khu phong tỏa liên quan công ty, đều đã được cách ly tập trung.

Chuỗi Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, đường Song Hành: Công ty này nằm ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 15/6 tại Bệnh viện Gia An 115. Ngày 16/6, công ty này được phong tỏa. Sau đó, ngành y tế xác định 26 ca dương tính đều là nhân viên của công ty này.