22 người đánh bạc trong quán cà phê

Bị bắt quả tang khi đánh bài, những người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Sáng 11/6, Công TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, ra quyết định xử phạt hành chính 22 người (mỗi người 1,5 triệu đồng) về hành vi đánh bạc.

Vụ việc xảy ra ngày 9/6, tại quán cà phê C.L. ở khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước.

Tang vật cảnh sát tạm giữ của những người đánh bạc trong quán cà phê ở An Giang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Lúc kiểm tra, cảnh sát phát hiện 22 người chia thành 4 nhóm đánh bài ăn tiền. Ngoài 293.000 đồng trên chiếu bạc, cảnh sát tạm giữ trong người những người đánh bạc gần 13 triệu đồng.

“22 người đánh bài ăn tiền nhỏ lẻ, mỗi ván 5.000-10.000 đồng để giết thời gian. Hôm nay, Công an TP Long Xuyên giao cho công an phường mời những người này lên để triển khai quyết định”, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên nói.