22 giờ vượt ngục của Triệu Quân Sự

22 giờ sau khi vượt ngục, Sự bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, cách trại giam khoảng 30 km.

22 giờ truy bắt Triệu Quân Sự Gần một ngày sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, phạm nhân mang án chung thân Triệu Quân Sự bị bắt khi xuất hiện ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 31/5, Triệu Quân Sự (31 tuổi, đang thụ án chung thân) đã trốn khỏi trại giam T-974 của Bộ Quốc phòng đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ 3 Sự vượt ngục sau hai lần vào các năm 2015 và 2020.

Trại giam Triệu Quân Sự chấp hành án phạt nằm giáp ranh hai huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bao quanh là rừng núi, địa hình hiểm trở.

Ngay khi Sự bỏ trốn, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát thông báo khẩn. Ảnh chân dung Sự khi nhập trại giam và lúc bị bắt giữ năm 2020 cùng đặc điểm nhận dạng được gửi đến người dân.

Triệu Quân Sự bị bắt sau 22 giờ trốn trại. Ảnh: Nguyễn Dương.

Sự được nhận định là tù nhân nguy hiểm, manh động. Ngay trong đêm 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo toàn bộ cán bộ, dân quân tự vệ các xã, công an, quân đội trên toàn tỉnh rà soát, lập chốt chặn tại các giao lộ. Các camera an ninh tại địa phương được trích xuất để truy tìm phạm nhân này.

Con đường dẫn vào xã Thành Long (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vắng lặng kể từ khi thông báo khẩn được phát đi. Người dân đóng cửa, hạn chế ra khỏi nhà.

Người dân địa phương cho biết công an xã đến từng nhà thông báo về việc Triệu Quân Sự đang bỏ trốn, đồng thời cho xem ảnh của Sự để nhận dạng.

Lực lượng chức năng truy tìm Sự xuyên đêm. Ảnh: Nguyễn Dương.

Sáng 1/6, công tác truy tìm Sự chưa thu được kết quả ngoài manh mối từ một SIM điện thoại mới được kích hoạt tại khu rừng phía sau Trại giam T-974. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn đây có phải SIM do Sự sử dụng.

Nhận định tình hình có dấu hiệu phức tạp, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã tập hợp một tổ trinh sát có nhiều kinh nghiệm, từng tham gia truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm để sẵn sàng phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa rà soát, xác minh thông tin, truy bắt Triệu Quân Sự.

Gần trưa, hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường nhưng chốc chốc họ lại tụ tập thành nhóm vài người bàn tán về vụ việc. Họ rôm rả kể lại việc Sự bỏ trốn khi nào, ở đâu, cũng như đưa ra nhận định về nơi tù nhân này có thể lẩn trốn.

Xã Thành Long có nhiều đồi núi, rừng phòng hộ. Ảnh: Nguyễn Dương.

Khi cơ quan chức năng đang đặt nghi vấn về chiếc SIM điện thoại được kích hoạt bất thường ở khu vực rừng, Sự lúc đó đang di chuyển theo hướng về xã Yên Dương, huyện Hà Trung, cách Trại giam T-974 khoảng 30 km.

Sự lấy trộm một xe đạp của người dân để bên đường. Đi một đoạn, chiếc xe bị hỏng, phạm nhân này trộm xe đạp khác để tiếp tục hành trình.

Đến xã Yên Dương, Sự bán xe cho một người dân lấy 100.000 đồng rồi đi loanh quanh khu vực này. Người dân tại Chợ Vừng, xã Yên Dương, phát hiện Sự rửa chân tay tại vòi nước lộ thiên của một nhà dân sau đó đi vào cửa hàng trà sữa và một hàng bán chè để ăn uống.

Sự bị bắt giữ tại nhà dân. Ảnh: H.T.

Do Sự mặc quần dài, áo phông xanh, đội mũ cối và đeo khẩu trang, cộng với việc phạm nhân này không thể hiện tâm lý đang trốn chạy mà trò chuyện vui vẻ nên nhiều người không nghĩ rằng đây là tội phạm đang bị truy lùng.

Tuy nhiên, gần 15h, một người dân nhận ra Sự và báo chính quyền. Phạm nhân này chạy vào nhà một hộ dân thì bị dân quân tự vệ cùng bà con ở cổng chợ Vừng bắt giữ. Lúc đó, Sự ngồi yên, không chống trả.

Triệu Quân Sự bị Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai đến 17h rồi được Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) đưa lên xe chuyên dụng.

Theo cơ quan chức năng, Triệu Quân Sự từng là quân nhân Quân khu 1. Khi là binh nhì, Sự thường xuyên trộm cắp vặt rồi đào ngũ. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi, Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau 15 ngày lẩn trốn, Sự bị bắt khi đang ở một quán điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.