21 người mắc kẹt trong buồng cáp treo suốt đêm giao thừa ở Mỹ

Sau hơn 12 tiếng mắc kẹt trong buồng cáp treo trên núi kể từ đêm giao thừa ở bang New Mexico, 21 người được giải cứu an toàn. Nguyên nhân sự cố do thời tiết gây ra băng giá.

“Chúng tôi vui mừng thông báo tất cả người trong buồng cáp treo đã được giải cứu an toàn”, CNN dẫn thông báo trên mạng xã hội của Phòng cứu hỏa hạt Bernalillo, bang New Mexico hôm 1/1 (giờ địa phương). “Một số nhân viên cứu hộ của chúng tôi đang đi bộ xuống núi, do khó khăn khi tiếp cận bằng trực thăng. Chúng tôi sẽ cập nhật khi tình hình ổn định hoàn toàn trở lại”, thông báo cho biết thêm. Trên Facebook, Colleen Elvidge, một hành khách trên cáp treo, đăng ảnh cho biết bị mắc kẹt từ lúc 21h ngày 31/12/2021. Các hành khách đã được giải cứu khỏi buồng cáp treo tại bang New Mexico ngày 1/1 (giờ địa phương). Ảnh: KOAT. Trước đó, hai xe cáp treo bị mắc kẹt giữa không trung trên đường xuống núi, sau khi độ ẩm và gió tạo ra băng giá trên đường dây, Michael Donovan, người quản lý tuyến cáp treo, cho biết. Nhân viên giải cứu tiếp cận với các hành khách để đưa họ chăn và thức ăn, trong lúc nhà chức trách vạch ra kế hoạch giải cứu. Spenser Moreland, chỉ huy Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn bang New Mexico, cho biết tới khoảng 12h ngày 1/1, các đơn vị trên không bắt đầu hạ từng người xuống đất bằng cách dùng hệ thống dây từ cáp treo. Sau đó, nhóm người được trực thăng sơ tán theo từng nhóm nhỏ. Đa số người gặp nạn là nhân viên của một nhà hàng trên đỉnh núi đang về nhà vào buổi tối, theo người phát ngôn Phòng cảnh sát hạt Bernalillo. Người phụ nữ được cứu sống ở Anh nhờ tiếng mèo kêu Tiếng kêu của con mèo Piran đã dẫn đường cho nhóm cứu hộ đến giải cứu người chủ 83 tuổi, bị rơi xuống khe núi ở vùng Cornwall của Anh. Hàn Quốc điều máy bay giải cứu nhóm thủy thủ mắc Covid-19 Giới chức Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết sẽ điều động máy bay quân sự để đưa thủy thủ đoàn 300 người, gồm 68 bệnh nhân Covid-19, trên tàu khu trục ở ngoài khơi Đông Phi về nước.