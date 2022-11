Sự chuyển giao các thế hệ anh hùng của DC

Jim Lee, giám đốc điều hành DC Comics, khẳng định "Dawn of DC" là tuyến truyện khổng lồ và đầy táo bạo với 20 phần truyện khác nhau sẽ ra mắt vào năm 2023.

Ảnh bìa của Action Comics #1051, phần truyện của Superman sẽ bắt đầu cho tuyến truyện Dawn of DC. Ảnh: Dawn of DC.

Sau thành công vang dội của Dark Crisis on Infinite Earths và DC Universe: Lazarus Planet, những người hùng DC sẽ chính thức bước vào một cuộc chiến khốc liệt hơn, nguy hiểm hơn với các thế lực tà ác mới. Với 20 phần truyện sắp tới, DC dự kiến sẽ tạo nên cuộc “hội ngộ” các siêu anh hùng lớn nhất từ trước đến nay. Cùng đó, các nhân vật phản diện là một yếu tố quan trọng góp phần mở ra giới hạn mới của các anh hùng nhà DC. Toàn tuyến truyện này sẽ được bắt đầu vào tháng 1/2023.

Cụ thể, trong suốt những năm vừa qua, bên cạnh việc ra mắt các tập truyện tranh, DC đã khảo sát những siêu anh hùng và phản diện được người hâm mộ yêu thích nhất. Theo đó, các siêu anh hùng thế hệ mới, chẳng hạn Jont Kent (con trai Superman) cũng đang dần có vị trí trong mắt độc giả hơn. Các nhân vật đã tạo nên thương hiệu nhà DC như Batman, Joker, Lex Luthor vẫn giữ được sức nóng và sẽ có thêm những vị trí riêng mang tính biểu tượng trong tuyến truyện này.

Jim Lee, giám đốc điều hành DC Comics cho biết: “Sau sự kiện đa vũ trụ Dark Crisis on Infinite Earths và DC Universe: Lazarus Planet, chúng tôi quyết định đưa thế giới truyện tranh DC tới một bình minh mới. Tuyến truyện trong năm 2023 hứa hẹn những sự đột phá và hội tụ của các nhân vật được yêu thích hàng đầu của DC. Dawn of DC là tham vọng tạo ra một câu chuyện có quy mô khổng lồ và một hành trình đầy táo bạo của thế giới siêu anh hùng”.

Các tượng đài trong nhà DC sẽ góp mặt ở phần truyện này bao gồm: Batman, Superman, Nightwing, Harley Quinn, và Poison Ivy. Dawn of DC hướng đến những đối tượng độc giả trung thành và lâu đời vì vậy cốt truyện của chúng sẽ khá khó để những người mới bắt kịp.

Những cái tên sẽ xuất hiện trong năm 2023 được kỳ vọng nhất là Hal Jordan (Green Lantern), John Stewart, Shazam, the Doom Patrol, Green Arrow, Cyborg, the Penguin.

Những hình ảnh đầu tiên được DC Comics hé lộ cho 20 phần truyện mới vào năm 2023. Ảnh: DC Comics.

“Phát súng” khai màn cho tuyến truyện Dawn of DC là Superman #1 và Adventures of Superman: Jon Kent #1. Cả hai phần truyện kể về một cuộc sống mới của gia đình Superman được chấp bút bởi ba tác giả: Phillip Kennedy Johnson, Dan Jurgens (phụ trách nội dung của The Death of Superman) và Leah Williams (phụ trách nội dung của Amazing Mary Jane).

Tại phần này, người đàn ông thép sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi bên người vợ Lois Lane và hình ảnh Jon Kent, siêu anh hùng thế hệ mới, sẽ được DC Comics đưa lên làm nhân vật trung tâm cho câu chuyện. Bên cạnh việc cùng cha đảm nhiệm việc bảo vệ Trái Đất, Jon Kent sẽ bắt đầu một hành trình tự do khám phá bản thân và gặp gỡ với những nhân vật khác như Ultraman.

Còn với các ấn phẩm về Green Lantern được xuất bản trong tháng 4/2023, câu chuyện sẽ hướng về khám phá nguồn gốc của chiếc đèn lồng cũng như năng lượng mà Hal Jordan và John Stewart đang sở hữu. Tại đây, độc giả sẽ được chứng kiến quá trình huấn luyện để được trở thành người hùng đèn lồng xanh, nhiều cảnh tượng chiến đấu đặc sắc hé lộ sức mạnh thực sự của các chiến binh vũ trụ Green Lantern.

Ngoài ra, tuyến truyện năm 2023 của DC còn đưa độc giả đến thế giới của Shazam và chuyến du hành xuyên không-thời gian, Batman và những bí ẩn tại Gotham, biệt đội Doom Patrol và những sự kỳ quặc mới. Dawn of DC là một thế giới tươi sáng hơn được đánh giá là khúc chuyển giao và giới thiệu các siêu anh hùng mới của nhà DC. Những khó khăn mới sẽ mở ra buộc những người hùng phải sát cánh bên nhau để bảo vệ ngôi nhà chung của mình.