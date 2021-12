2021 là năm thất bại của phim nhạc kịch

"West Side Story", "Dear Evan Hansen" và "In the Heights" đều thất bại tại phòng vé năm qua. Điều này đặt dấu chấm hỏi về vị trí của thể loại kết hợp âm nhạc và diễn xuất.

Theo The Guardian, 2021 là năm lạ của điện ảnh khi chứng kiến nhiều tác phẩm được đánh giá cao nội dung nhưng doanh thu thấp đáng kinh ngạc. West Side Story của ông hoàng bom tấn Steven Spielberg là điển hình.

Bản làm lại vở nhạc kịch nổi tiếng năm 1961 chỉ đạt 10 triệu USD vào cuối tuần khởi chiếu. Nhà sản xuất kỳ vọng lượng vé bán sẽ tăng vào ngày lễ, song kết quả trái với mong đợi. Có kinh phí đầu tư 100 triệu USD nhưng tính đến nay, West Side Story chỉ thu 38,5 triệu USD .

Ansel Elgort và Rachel Zegler trong một cảnh phim West Side Story. Ảnh: Reddit.

In the Heights chào sân đầu mùa hè với doanh thu nhỏ giọt, lại vướng tranh cãi vì trong dàn diễn viên thiếu ngôi sao gốc Phi và Latinh. Trong khi đó, tác phẩm nhạc kịch Dear Evan Hansen bị giới phê bình, khán giả ghét bỏ vì đã chọn Ben Platt đóng nhân vật chính (thời niên thiếu).

Nhạc kịch bị lãng quên giữa các bom tấn

Trong số các tác phẩm nhạc kịch/ca vũ kịch được giới thiệu năm qua, Tick Tick Boom! thuộc nhóm có sức ảnh hưởng. Bộ phim do Lin-Manuel Miranda xuất hiện trong đề cử Quả cầu vàng 2022 ở hạng mục Phim truyện xuất sắc.

Tick Tick Boom! phát hành trên Netflix từ 19/11, được chuyển thể từ tác phẩm của Jonathan Larson. Tuy nhiên, gã khổng lồ trực tuyến giữ kín lượt xem bộ phim này. Tick Tick Boom! bản rạp bị đánh giá có phần đơn điệu hơn.

"Nói chung, 2021 có thể xem là năm thảm họa đối với thể loại phim vốn từng là trụ cột điện ảnh. Trong lịch sử, các vở nhạc kịch/ca vũ kịch là cơ hội để làm nổi bật trải nghiệm sân khấu theo cách tuyệt vời nhất: kinh phí tương đối lớn, cốt truyện hay, nội dung hấp dẫn, vũ đạo phong phú...", The Guardian nhận định.

In the Heights ra mắt đồng thời tại rạp và trên nền tảng HBO Max. Ảnh: The Times.

Theo The Guardian, giám đốc điều hành hãng phim và các chuyên gia phòng vé hy vọng không chỉ người hâm mộ thể loại nhạc kịch, tất cả khán giả hãy đến rạp thưởng thức In the Heights, Dear Evan Hansen và West Side Story... để cứu vớt doanh thu.

"Sau một năm không đến rạp, chúng tôi nghĩ khán giả sẽ khao khát được trải nghiệm cảm giác xem phim trên màn ảnh rộng, thưởng thức âm thanh sống động như thật. Tuy nhiên điều đó không xảy ra đối với một vài tựa phim, nhất là thể loại phim ca nhạc", một chuyên gia cho biết.

Xu hướng khán giả hiện nay dành sự quan tâm đến loạt bom tấn Hollywood có kinh phí đầu tư khủng, chẳng hạn như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom: Let There Be Carnage, A Quiet Place Part II...

Cho dù Free Guy và Jungle Cruise bị chê nội dung nhạt nhẽo, các tựa phim vẫn hút lượng lớn khán giả nhờ dàn sao hạng A và chiến lược PR rầm rộ. Thống kế trên Variety cho thấy doanh thu của Free Guy và Jungle Cruise lần lượt là 326 triệu USD và 221 triệu USD - con số đáng mơ ước của các tác phẩm nhạc kịch.

Hy vọng nào cho thể loại nhạc kịch

Theo The Guardian, còn quá sớm để khẳng định liệu phim ca nhạc có cần vị cứu tinh giúp vực dậy giữa tình trạng thoi thóp hay không, nhưng rõ ràng nhà điều hành hãng phim đã đánh giá quá cao độ phổ biến của thể loại này.

Trở lại năm 2001, đây là thời kỳ hồi sinh của nhạc kịch với chiến thắng của Chicago ở Oscar cho hạng mục Phim hay nhất. Thành công của Chicago mang nhiều ý nghĩa khi là phim nhạc kịch hiếm hoi được chiếu sau hai thập kỷ thể loại này không xuất hiện ở rạp.

Những năm gần đây, The Greatest Showman và Les Misérables giúp củng cố giá trị cho nền nhạc kịch, theo sau đó là Nine, Rock of Ages, The Prom và Cats. Dưới góc nhìn của giới phê bình, tỷ lệ thành công của phim nhạc kịch thường không cao vì cần ngân sách lớn để dựng cảnh. Đổi lại, phần nội dung được khen có chiều sâu.

"Lợi nhuận đáng thất vọng từ mùa phim ca nhạc năm nay phần lớn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thể loại này vốn đã kén người xem, hơn nữa trong mùa dịch khán giả lại ngại đến rạp. Nếu đến, họ chỉ ưu tiên các phim dễ xem dễ chiêm nghiệm", The Guardian phân tích.

Sự thống trị của Eternals, Spider-Man: No Way Home và các bom tấn Hollywood đã khiến thể loại phim ca nhạc thất bại hoàn toàn tại phòng vé năm qua. Ảnh: Besthdwallpaper.

Loạt phim Fast and Furious, Eternals hay gần đây là Spider-Man: No Way Home quy tụ dàn tên tuổi lừng danh. Trong khi đó In the Heights, Dear Evan Hansen và West Side Story - lại không có nổi một ngôi sao điện ảnh lớn. Điều này phần nào giải thích cho thất bại của các tác phẩm nhạc kịch ra mắt trong năm nay.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cho rằng nhạc kịch vẫn còn được an ủi với những thành tích đáng ghi nhận, khi Tick Tick Boom!, West Side Story lần lượt xuất hiện trong đề cử Quả cầu vàng 2022. Riêng West Side Story có thể sẽ trụ lại rạp đến khi kết thúc giải Oscar vào tháng 3, giúp vớt vát phần nào doanh thu phòng vé.

Cyrano vẫn được tính là sản phẩm của 2021 (phát hành ngày 31/12). Phim được kỳ vọng có sự tham gia của Peter Dinklage trong vai nhà thơ thất tình. "Rất khó để Cyrano trở thành tác phẩm đạt lợi nhuận để đời, nhưng có thể nó sẽ tạo ấn tượng với các nhà bình chọn giải thưởng", The Guardian viết.