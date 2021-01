Có nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nữ Kpop xuất hiện nhưng không ai gây tiếng vang trên toàn thế giới như BlackPink. Nói đúng hơn, bốn cô gái đã có một năm đại thắng.

Theo SCMP, 2020 là năm của BlackPink.

Bốn cô gái một lần nữa khẳng định bản sắc của họ là nhóm nhạc Kpop gây tiếng vang cho hàng triệu người trên toàn cầu.

Âm nhạc của họ cũng tiếp cận với nhiều khán giả mới trên phạm vi thế giới. Đây là thành tích không nhỏ khi thành viên nhà YG Entertainment vốn không thể rời Hàn Quốc giữa đại dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng.

“Dù bạn đang hát theo ca khúc Ice Cream đầy thú vị với Selena Gomez, lướt qua các tạp chí thời trang, mạng xã hội hay dành chút thời gian rảnh xem phim tài liệu âm nhạc trên Netflix, BlackPink đều có mặt”, cây bút Tamar Herman bình luận.

Nhóm nhạc mang tính toàn cầu

Kể từ khi ra mắt đĩa đơn đầu tiên Whistle và Boombayah năm 2016, nhóm nhạc ít khi tung album, MV và có quá trình tung sản phẩm âm nhạc khá ngắt quãng.

Song, điều này không ngăn họ trở thành nhóm nhạc nữ mà mọi thế hệ Kpop đều cần: phong cách nữ tính nhưng đầy quyết liệt, mạnh mẽ và thẳng thắn trong các màn trình diễn, biểu cảm lôi cuốn, âm nhạc và vũ đạo gây nghiện.

Nói ví von, Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé là những hương vị tạo nên thứ gọi là nước hoa BlackPink: tuy có cá tính riêng biệt nhưng vẫn tạo nên tổng thể đầy lôi cuốn, hấp dẫn.

BlackPink dần tấn công thị trường quốc tế.

Trong các thành viên, BlackPink là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa hiện đại. Họ sinh ra và lớn lên ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Trong khi Lisa là người Thái Lan, Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Jisoo và Jennie là người Hàn Quốc nhưng sau này dành thời gian ở New Zealand.

Nói cách khác, BlackPink là nhóm nhạc có tính toàn cầu hóa.

2020 cũng là năm chứng kiến sự thúc đẩy mạnh mẽ về độ nổi tiếng của BlackPink.

Đầu tiên, bộ phim tài liệu Light Up the Sky chiếu trên Netflix đã khám phá cuộc sống và sự nghiệp các thành viên. Trong đó, màn trình diễn của bốn cô gái tại lễ hội âm nhạc Coachella ở California hồi năm 2019 cũng được khắc họa đầy đủ.

Song, khoảnh khắc lớn nhất chứng minh sự thành công của BlackPink là lúc họ cho ra mắt The Album hồi tháng 10. Đây là LP (đĩa hát dung lượng lớn) đầu tiên của nhóm được phát hành sau 4 năm hoạt động.

Trong album, BlackPink đánh dấu sự thành công khi hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Selena Gomez (Ice Cream), Cardi B (Bet You Wanna). Các thành viên cũng khiến Blink (fandom của nhóm) tự hào khi góp giọng trong Sour Candy cùng ngôi sao người Mỹ Lady Gaga hồi tháng 5.

Từ khi ra mắt, The Album của gà nhà YG Entertainment bán được hơn một triệu album toàn cầu. Đây là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. The Album cũng đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 57 khu vực trên thế giới.

Trước đó, sản phẩm How You Like That cũng đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 32 giờ kể từ khi phát hành. Ca khúc này đã giúp BlackPink giành giải Bài hát mùa hè tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards vào tháng 8.

"Cờ đến tay ai người ấy phất"

Album đầu tay với những bản hit quốc tế như How You Like That, Ice Cream và Lovesick Girls xứng đáng đứng vào hàng ngũ album đáng nghe của năm. The Album cũng chứng minh khả năng chinh phục làng nhạc thế giới của girl group đến từ Hàn Quốc.

The Album cũng là album duy nhất của Hàn Quốc được chuyên gia của SCMP đưa vào danh sách tranh giải "Nữ hoàng nhạc pop thế hệ mới". Trong danh sách, BlackPink đứng ngang hàng với những ngôi sao lớn như Taylor Swift, Miley Cyrus, Dua Lipa...

Năm 2019, bốn cô gái từng hợp tác với Dua Lipa trong Kiss me and Make Up. Trong năm 2020, sự hợp tác cùng hàng loạt ngôi sao quốc tế đánh dấu sự thành công của BlackPink với tư cách là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

BlackPink kết hợp với nhiều ngôi sao quốc tế trong năm 2020.

Từ lâu, âm nhạc của BlackPink thường được cho là thể hiện cái tôi cá nhân, sự tự tin và lãng mạn trong tình yêu. Đây là đặc trưng riêng và là yếu tố làm nên thành công của nhóm.

Không chỉ là những ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, họ dần thành công và trở thành đại sứ cho những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Mỗi thành viên trong nhóm đều có lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội.

Theo cây viết Tamar Herman - người có nhiều năm làm việc ở Billboard, Forbes, NBC - cứ sau vài năm sẽ có nhóm nhạc nữ vươn lên dẫn đầu Kpop và “xâm lược” thị trường âm nhạc nước ngoài. Đây là quy luật rất phổ biến ở làng giải trí Hàn Quốc.

Hiện tại, đây là thời của BlackPink.

“Có nhiều nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng xuất hiện tại thị trường Kpop nhưng ít ai gây được tiếng vang trên thế giới, nổi tiếng bằng một nửa BlackPink. Điều này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm nữa”, Tamar Herman viết.

Cũng theo SCMP, đối trọng với BTS chính là BlackPink. Họ đều là đại diện của “cuộc cách mạng Kpop” với âm nhạc phù hợp thời đại, đưa hơi thở thời cuộc vào bài hát và thực sự lan tỏa năng lực tích cực với người hâm mộ toàn cầu.

Điều tiếc nuối của BlackPink

Song, BlackPink vẫn còn nhiều thiếu sót và tiếc nuối, nhất là việc không được đề cử giải Grammy 2021 - điều khiến họ phải đứng sau BTS.

Nhà phê bình Jung Min Jae - phóng viên của tạp chí âm nhạc IZM cho biết BlackPink phải phát triển thêm tư cách nhạc sĩ nếu muốn có mặt trong danh sách đề cử.

Chuyên gia cho biết một trong những thách thức đối với BlackPink là thể hiện tính toàn vẹn trong nghệ thuật - điều có thể gây ấn tượng với ban tổ chức Grammy.

Nếu so sánh lượng người hâm mộ, BlackPink có thể không thua kém BTS. Song, việc được nhiều người theo dõi không đồng nghĩa với chuyện nhóm có thể góp mặt trong danh sách đề cử Grammy.

Màn kết hợp giữa BlackPink và Selena Gomez không thành công như mong đợi.

"Không giống như Billboard Music Awards và American Music Awards, nơi người hâm mộ có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình đề cử và bình chọn, hệ thống của Grammy chỉ bao gồm các nhạc sĩ với quy trình kiểm tra bài bản", Jeff Benjamin, chuyên gia phụ trách chuyên mục Kpop của tạp chí nổi tiếng Billboard, nói.

"Ice Cream của BlackPink hợp tác với Selena Gomez ra mắt ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tuy nhiên, ca khúc nhanh chóng rơi xuống vị trị 49 trong tuần thứ hai. Điều này ngụ ý rằng ca khúc chưa được công chúng, chuyên gia Mỹ đánh giá cao", nhà báo Jung Min Jae nhấn mạnh.

Vì vậy, BlackPink cần có ca khúc có sức ảnh hưởng lớn hơn Dynamite của BTS. "Nếu BlackPink chứng minh được sức mạnh đứng đầu trong bảng xếp hạng Hot 100, họ sẽ có bước tiến xa hơn ở Mỹ", nhà báo Mỹ nói.

Chuyên gia cũng khẳng định rất có thể BlackPink được để cử vào năm 2020 với hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi hoặc Nhóm nhạc pop xuất sắc.