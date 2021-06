2007 - năm bi kịch khiến Britney Spears sống như nô lệ

Dưới sự kìm kẹp của cha, Spears vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, tạo nên nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp với 3 giải quan trọng nhất ở MTV Video Music Awards 2008, ngồi ghế giám khảo The X Factor Mỹ 2012, khởi động tour diễn cá nhân mang tên Britney: Piece of Me... Ảnh: Billboard.