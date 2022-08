200.000 xe gặp lỗi tại trạm thu phí vì dán 2 thẻ ETC

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết có 200.000 trường hợp xe qua trạm của VEC gặp lỗi do có cùng lúc 2 tài khoản ETC.

Sau ngày đầu tiên triển khai thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc, phóng viên ghi nhận tình trạng lỗi kỹ thuật vẫn xuất hiện tại nhiều trạm thu phí, dẫn đến xe cộ ùn tắc kéo dài trước trạm.

Trao đổi với Zing, đại diện Tổng cục Đường bộ thừa nhận vẫn còn một số vấn đề tồn tại làm phát sinh ùn tắc tại các trạm thu phí. Tổng cục đã tổng hợp các nguyên nhân gồm cả lỗi chủ quan và khách quan.

Phương tiện ùn ứ trước trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong ngày đầu triển khai thu phí không dừng hoàn toàn. Ảnh: Ngọc Tân.

Các lỗi chủ quan của chủ phương tiện như chưa dán thẻ ETC, không đủ số dư trong tài khoản giao thông... Tổng cục Đường bộ khuyến cáo chủ xe nên tìm hiểu thông tin về lộ trình đi và số tiền thu phí cần phải trả để nạp đủ tiền trong tài khoản khi lưu thông qua trạm thu phí.

Với lỗi chủ quan của hệ thống thu phí gồm hệ thống thiết bị tại trạm không đọc được thẻ do thẻ bị hỏng, dán sai cách... hoặc chính hệ thống thu phí ETC có vấn đề do mới đưa vào hoạt động, cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống.

Tổng cục Đường bộ cũng ghi nhận cả lỗi của nhân viên thu phí như xử lý tình huống chậm. Nguyên nhân là các trạm thu phí của VEC mới vận hành nên nhân viên chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống.

Bên cạnh các lỗi chủ quan, còn một số lỗi khách quan như xe dán 2 thẻ dẫn đến khi qua trạm barie không mở do có một tài khoản không đủ số dư. Tổng cục Đường bộ đã nhiều lần chỉ đạo Công ty VETC và VDTC tra soát khi mở tài khoản để không kích hoạt 2 tài khoản cho một xe.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiết lộ có 200.000 trường hợp xe qua trạm của VEC gặp lỗi do có cùng lúc 2 tài khoản ETC. Bi hài hơn, nhiều trường hợp xe dán thẻ của VETC nhưng không tìm thấy tài khoản trên hệ thống, thay vào đó lại tìm thấy tài khoản ePass đã đăng ký nhưng trên xe lại không có thẻ ePass.

Với tình huống xe đổi chủ khiến chủ xe không nắm được thông tin để nạp tiền hoặc không dán được thẻ mới, chủ xe cần tìm hiểu thông tin về chủ cũ và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Tổng cục Đường bộ cho biết các lỗi trên đã được dự kiến trong phương án xử lý tình huống sự cố và diễn tập trước đó. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên vận hành thu phí tự động hoàn toàn, công tác vận hành còn bỡ ngỡ dẫn đến không ứng phó kịp thời các tình huống thực tế phát sinh.

Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu đơn vị vận hành khẩn trương khắc phục lỗi chủ quan của hệ thống thu phí không dừng; tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc để đảm bảo công tác vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên đường cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho chủ xe lưu thông qua trạm thu phí.

Các nhà cung cấp dịch vụ ETC phải bổ sung các điểm dịch vụ dán thẻ trên các tuyến đường nối vào cao tốc; tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ xe chuyển đổi tài khoản/kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh.

Trước đó, ngày 1/8, các tuyến cao tốc có thu phí trên cả nước đã đồng loạt triển khai thu phí không dừng hoàn toàn. Theo ghi nhận của Zing, các tuyến cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng cơ bản thông thoáng. Trong khi đó, 3 tuyến cao tốc của VEC gồm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi phát sinh ùn tắc do hệ thống ETC mới được đưa vào vận hành.