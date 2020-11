2.000 đồng một quả bưởi Diễn, Đoan Hùng

Do đang vào vụ, lại khó xuất khẩu, các loại bưởi nổi tiếng như bưởi Diễn, Đoan Hùng... được rao bán rầm rộ trên chợ mạng với giá chỉ từ 2.000 đồng mỗi quả.

Chị Thơm, một tiểu thương chuyên bán bưởi ở Phú Thọ khẳng định bưởi Đoan Hùng giá 2.000 đồng/quả là có thật. “Bưởi có giá rẻ này là loại bưởi bi nặng khoảng 300-400 gram/quả được tôi nhập ngay tại vườn, hàng chất lượng không lo xốp, đắng”, chị chia sẻ.

Theo tiểu thương này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, quả bưởi chịu nhiều cạnh tranh với các loại hoa quả khác nên giá giảm khá nhiều so với năm ngoái.

"Giá 2.000 đồng/quả bưởi bi là tôi bán sỉ, nếu bán lẻ ra thị trường dao động khoảng 4.000-5.000 đồng/quả. Mức giá này được xem là thấp nhất từ trước đến nay", chị Thơm cho biết.

Theo một số tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bưởi đang vào vụ nên giá giảm mạnh. Ảnh: T.P

Tương tự, trên một diễn đàn chợ mạng, chị Phượng ở Yên Bái cũng đang tích cực rao bán bưởi Diễn với mức giá siêu rẻ. "Chỉ cần muốn mua thì giá nào cũng có. Bưởi loại A (900 gram) có giá 7.000 đồng/quả, loại B (600-800 gram) giá 4.000 đồng/quả, nếu muốn rẻ hơn thì chọn loại bưởi bi (300-400 gram) có giá 2.000 đồng/quả, tuỳ số lượng", chị đon đả mời chào.

Theo chị, dù giá rẻ, những trái bưởi bi này ăn vẫn ngọt và không bị đắng. Tuy nhiên, người mua phải biết lựa chọn vì có nhiều vườn cây mới vài năm tuổi, quả ăn sẽ bị non, nhạt. "So với loại bưởi kích cỡ to hơn thì chất lượng loại bưởi giá 2.000 đồng này sẽ không ngon bằng", chị Phượng nói.

Thấy mức giá bán "siêu rẻ" của các loại bưởi nổi tiếng, nhiều người tiêu dùng đã tranh thủ đặt mua về ăn. "Không mấy khi thấy bưởi có giá rẻ như vậy nên tôi đặt mua chung với người quen một bì 100 quả bưởi Diễn với giá sỉ chỉ 200.000 đồng", một tài khoản tên Nguyen Linh nói.

Trước đây, muốn thưởng thức các loại bưởi như bưởi Diễn hay bưởi Đoan Hùng, chị Thu Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng không dám ăn vì giá khá đắt, khoảng 40.000-50.000 đồng/quả. "Nhưng bây giờ chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền đó là có thể ăn được loại bưởi nổi tiếng”, chị nói.

Bưởi Diễn hay bưởi Đoan Hùng có giá 2.000 đồng/quả là loại bưởi bi nặng khoảng 300-400 gram/quả. Ảnh: Huy Ng.

Chia sẻ về giá bán "siêu rẻ" của các loại bưởi có thương hiệu trên chợ mạng trong thời gian gần đây, anh Minh, chuyên kinh doanh bưởi Diễn ở Hà Nội cho biết, hiện đa phần bưởi Diễn bán trên mạng đều là những quả lai hoặc được trồng ở những khu vực lân cận.

“Về hình dáng thì cũng như bưởi Diễn nhưng chất lượng tép bưởi bị nát hơn, ăn không đậm và không có mùi thơm như bưởi Diễn xịn”, anh nói.

Theo anh Minh, khi chọn mua bưởi Diễn, người tiêu dùng nên chọn những quả chắc nặng, vỏ mỏng, có rám nắng luôn ngon, ngọt hơn những quả vàng tươi. Những quả bưởi được hái từ cây bưởi càng lâu năm, thì ăn càng ngon và có giá càng cao.

Không chỉ bưởi mà hiện nay một số mặt hàng hoa quả đang được rao bán với mức giá khá rẻ trên thị trường. Với mặt hàng cam, cam Vinh và cam Cao Phong (Hoà Bình) giá bán chỉ khoảng 10.000-20.000 đồng/kg so với trước đây phải 30.000-45.000 đồng/kg, tùy loại. Loại trái này cũng đang vào vụ nên có giá rẻ bất ngờ.