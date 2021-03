20 tỷ đồng trùng tu chùa Cầu

Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết chùa Cầu sẽ được trùng tu với kinh phí khoản 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Trung tâm Quản lý và Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An qua khảo sát đã phát hiện 265/800 di tích tại phố cổ Hội An bị mối, mọt xâm hại.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết địa phương đang chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho lập hồ sơ đầu tư công năm 2021. Trong đó có việc trung tu Chùa Cầu với kinh phí khoản 20 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh 50% và TP Hội An 50%.

Nhà cổ ở Hội An phải sử dụng gỗ chống đỡ vì bị mối mọt xâm hại. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn Hóa TP Hội An, cho biết di tích Chùa Cầu hiện xuống cấp nghiêm trọng. Trung tâm đã cho người thực hiện việc chống đỡ bằng các thanh gỗ tạm dưới chân cầu.

"Địa phương đang chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho lập hồ sơ đầu tư công năm 2021. Kinh phí trùng tu Chùa Cầu khoản 20 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh 50% và TP Hội An 50%", ông Ngọc nói.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho hay việc trùng tu Chùa Cầu đã thống nhất từ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

"Tuy nhiên, lộ trình dự án phụ thuộc theo quy định là địa phương trình Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh trình ra kỳ họp của HĐND về chủ trương đầu tư và bố trí nguồn”, ông Hồng nói.

Tỉnh Quảng Nam sẽ dành 20 tỷ đồng trùng tu di tích chùa Cầu. Ảnh: Thanh Đức.

Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, TP Hội An đang đặc biệt tập trung xây dựng đồ án về Đô thị di sản Hội An.

"Trong tuần này, lãnh đạo tỉnh cùng các ngành sẽ làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch do thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bàn về các vấn đề trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích tại đô thị cổ Hội An", ông Hồng thông tin.

Cũng theo ông Hồng, hiện toàn bộ các di tích ở Hội An đã được UBND tỉnh giao UBND TP Hội An trực tiếp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

"Hiện nay, TP Hội An đang cho kiểm tra, đánh giá rà soát hết lại các di tích. Những di tích nào nguy cấp bị mọt mối sẽ xử lý ngay, những di tích có tiềm năng tiềm ẩn mối mọt, xuống cấp sẽ có dự án đầu tư công, trùng tu”, ông Hồng nói.

265 di tích bị mối, mọt xâm hại

Đại diện Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản TP Hội An cho hay đơn vị này đã khảo sát hơn 800 di tích tại các phường Minh An, Cẩm Phô và Sơn Phong và phát hiện 265 di tích có dấu hiệu phá hoại của mối.

Trong đó, có gần 200 di tích được bảo tồn từ loại 3 đến đặc biệt bị mối tấn công, gây hại nặng ở vị trí chịu lực của công trình như cột và kèo. Ngoài ra, một số vị trí dễ bị mối gây hại như cửa, vách, trần và sàn gỗ gây mất an toàn.

Ngoài các di tích trong khu phố cổ, ở Hội An hiện có gần 370 di tích ngoài khu phố cổ, hầu hết có sử dụng vật liệu gỗ. Tháng 1 vừa qua, UBND TP Hội An đã thống nhất chủ trương cho phép Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, đánh giá tình trạng mối, mọt tại các di tích ngoài khu phố cổ Hội An.

Trung tâm cũng đã lập dự án Xử lý côn trùng hại gỗ khu phố cổ Hội An và dự kiến thực hiện trong năm 2021-2022.

Nhà cổ Triều Phát hơn 200 năm tuổi bị mối, mọt đục phá các trụ đỡ. Ảnh: Thanh Đức.

Đại diện trung tâm cho biết trong các năm từ 2011-2013, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An và Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã thực hiện dự án Phòng trừ côn trùng hại gỗ trong khu phố cổ Hội An.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sinh thái Thủy Lợi phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa khảo sát di tích đã phát hiện côn trùng quay lại gây hại di tích.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết việc phòng, chống mối mọt được trung tâm triển khai thường xuyên để ngăn ngừa. Về xử lý mối mọt cho di tích, trung tâm có phối hợp với các thạc sĩ chuyên ngành chống mối mọt của Viện sinh thái và bảo vệ công trình.