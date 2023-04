20 thanh niên thuê phòng karaoke để mở tiệc ma túy

Đôi nam nữ thuê căn hộ chung cư cho người nghiện tụ tập bay lắc

Hôm 22/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết tạm giữ nhiều người có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong căn hộ chung cư ở phường Dĩ An.