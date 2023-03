20 thanh niên dương tính với ma túy tại quán bar Heyo Club

Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Heyo Club có địa chỉ tại số 55-57 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 20 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy.

Đây là lần thứ 7 quán bar này bị kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến chất cấm.

Theo đó, khoảng 1h10 ngày 15/2, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra quán bar Heyo Club. Tại thời điểm kiểm tra, quán bar có 154 người, trong đó có 128 khách và 26 nhân viên.

Qua kiểm tra, 20 trong 128 khách dương tính với ma túy. Tổ công tác đã đưa 20 nam nữ thanh niên trên và những người có liên quan tại 3 bàn khách về trụ sở làm việc. Những người này khai trước đó có sử dụng ma túy dạng “thuốc lắc” và “đá”.

20 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy bị đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc

Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với số “dân chơi”, đồng thời xử phạt quán bar vi phạm kinh doanh quá giờ quy định và bán bóng cười.

Quán bar Heyo Club thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đại Cát Việt Nam, do bà Nguyễn Đỗ Kim Thư, SN 1979, thường trú tại 63, tổ 31 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm giám đốc.

Quán mở cửa vào tháng 5/2014 mang tên "Ultra Muzik". Đến tháng 7/2016, quán bar này đổi tên là “Hey Club”, cho đến năm 2021 đổi tên thành “Heyo Club”.

Heyo Club có diện tích khoảng 500 m2, với khoảng 50 nhân viên, được chia làm 2 tầng: tầng một khoảng hơn 30 bàn, tầng 2 có 4 bàn. Trong quá trình hoạt động, quán bar này có một số vi phạm về liên quan đến ma túy bị kiểm tra, bắt giữ xử lý, cụ thể:

Ngày 3/4, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt giữ, khởi tố Mai Văn Khánh, sinh năm 1996, trú tại Phù Cừ, Hưng Yên, có hành vi bán ma túy trong quán bar.

Ngày 18/4, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt giữ, khởi tố một nhân viên quán bar bán ma túy, 3 khách tàng trữ trái phép ma túy, 43 người dương tính với ma túy.

Ngày 15/8/2019, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, bắt giữ, khởi tố 4 khách tàng trữ trái phép ma túy, 54 trong 212 người dương tính với ma túy gồm 41 khách và 13 nhân viên, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 18/11/2020, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt giữ, khởi tố 2 khách tàng trữ trái phép ma túy, một người trốn truy nã, 34 trong 54 người dương tính với ma túy, xử phạt cơ sở 10 triệu đồng;

Ngày 28/5/2022, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra phát hiện thu giữ trong quán túi nylon có 4 viên ma túy không rõ chủ sở hữu. Ngày 12/9/2022, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, phát hiện 23 trong 38 khách dương tính với chất ma túy, khởi tố một người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra chưa xử phạt chủ cơ sở kinh doanh.