Tình trạng này khiến nam bệnh nhân ở Thái Bình bị suy dinh dưỡng thể nặng. Căn nguyên không được bác sĩ tuyến dưới tìm ra.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), vừa cứu bệnh nhân L.V.H. (82 tuổi, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Ngày 11/11, ông H. nhập viện trong tình trạng nôn nhiều sau ăn và cơ thể suy kiệt. Người nhà cho biết gần 20 năm nay, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, đặc biệt sau ăn, đau tức ngực, ợ nóng kèm theo sụt cân và suy kiệt cơ thể.

"20 năm nay, cha tôi chưa ăn được một miếng cháo trọn vẹn, cứ cho vào là nôn ra hết. Cơ thể của ông suy kiệt, liên tục phải vào viện để truyền dịch", chị L.T.D., con gái bệnh nhân, chia sẻ.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân chỉ nặng 40 kg, cao 1m60, chỉ số BMI là 15,6 (suy dinh dưỡng thể nặng). Đi khám ở bệnh viện tuyến dưới, ông được chẩn đoán túi thừa thực quản và co thắt tâm vị, đã điều trị nội khoa nhiều lần nhưng không đỡ.

Bác sĩ thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho cụ ông sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi xem xét kết quả nội soi, chụp CT, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị, sỏi ống mật chủ trên nền suy kiệt nặng, viêm phổi. Co thắt tâm vị chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân khó ăn, bị nôn ngay sau ăn, viêm phổi do hít phải trong nhiều năm qua. Bệnh nhân H. có nhiều sỏi đúc khuôn trong ống mật chủ trên đoạn dài khoảng 30 mm.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định phẫu thuật theo phương pháp Heller Nissen cho bệnh nhân. Đây là phương pháp cắt mở các lớp cơ tâm vị thực quản chỉ để lại lớp niêm mạc của tâm vị thực quản bụng, đồng thời phẫu thuật tạo van chống trào ngược.

Bệnh nhân bị suy kiệt nặng sau một thời gian dài không thể ăn uống nên được nâng cao thể trạng trước mổ để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Ngày 19/11, ca phẫu thuật do TS.BS Trần Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp thực hiện diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã cắt cơ thực quản, tâm vị và mở ống mật chủ lấy sỏi cho bệnh nhân.

Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân được tập ăn qua sonde. Sau 5 ngày, bệnh nhân được rút sonde dạ dày và tập ăn bằng đường miệng. Hiện tại, ông H. ăn uống được bình thường, không còn tình trạng nôn, ợ chua ợ nóng.

Đánh giá về ca bệnh này, TS.BS Trần Mạnh chia sẻ co thắt tâm vị là bệnh do cơ thắt dưới của thực quản không còn khả năng tự mở ra khi có phản xạ nuốt. Vì vậy, thức ăn và nước bọt được bài tiết trong khi ăn từ thực quản khó hoặc không xuống được dạ dày. Đây là bệnh hiếm gặp nên bác sĩ rất dễ bỏ qua.