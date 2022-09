20 giờ truy xét kẻ côn đồ đánh người

Lúc đến chỗ xe tải cẩu, Nam vẫn chưa “hạ hỏa”, nên lên thùng xe lấy ống kim loại hình trụ tròn, dài 1 m, rồi quay lại chỗ anh Thắng để đánh.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (1989, trú xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là anh Lê Thanh L. (47 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ) dù anh L. không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với Nam.

Vụ việc xảy ra bất ngờ, anh Lê Thanh L. đứng vẫy xin đi nhờ xe, thì bị đối tượng đi xe máy dùng thanh sắt đánh tới tấp khiến nạn nhân đổ gục xuống đường rồi mới tẩu thoát. Lúc đó là hơn 16h ngày 22/8, tại địa bàn thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gần đó, đối tượng gây án đeo khẩu trang, đi xe máy chỉ xác định hướng di chuyển sau khi gây án là ngược lên thị trấn Bến Quan, phía Tây huyện Vĩnh Linh.

Hình ảnh về nhân dạng đối tượng cũng như chiếc xe máy không rõ nét, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bước đầu xác định đó là chiếc môtô hiệu Winner X, màu đen vàng đồng. Tiếp tục soát hàng trăm chiếc môtô hiệu Winner X có đặc điểm gần giống phương tiện của đối tượng, sau gần 20 giờ truy xét căng thẳng, Công an huyện Vĩnh Linh xác định được thủ phạm là Đỗ Văn Nam (trú xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh).

Hung khí để đánh người.

Tại CQĐT, Nam đã khai vào khoảng 16h ngày 22/8, Nam điều khiển môtô Winner X từ thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) lên thôn Quảng Xá (xã Vĩnh Long) để điều khiển xe tải cẩu của công ty về kho ở xã Vĩnh Tú. Khi đến gần đoạn đường chắn tàu hỏa (thuộc thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long), thì Nam thấy công nhân của một công ty xây dựng đang vận hành máy quét đường. Bụi bay mù mịt bám vào người nên Nam bức xúc.

Chạy qua chừng 5 m, Nam dừng xe bên đường rồi quay lại nói với công nhân (tên Thắng): “Mi thổi chi lạ rứa”. Anh Thắng liền tắt máy quét đường. Nam lại tới hỏi gắt “Mi ưng tau đập mi không?” và lập tức tung nắm đấm vào mặt anh Thắng. Bị đánh, anh Thắng bỏ chạy. Nam cũng lên xe rời đi.

Lúc đến chỗ xe tải cẩu, Nam vẫn chưa “hạ hỏa”, nên lên thùng xe lấy ống kim loại hình trụ tròn, dài 1 m, đây là dụng cụ cần nối dao cắt điện, rồi quay lại chỗ anh Thắng để đánh tiếp. Lúc này, Nam thấy ở gần đó có chiếc ôtô màu đỏ, anh Thắng đang nói chuyện với người khác là anh Trung, nghĩ lúc nãy cũng thổi bụi làm bẩn, nên Nam đánh luôn. Cả anh Thắng và Trung đều bỏ chạy, Nam quay xe về lại chỗ xe tải cẩu.

Trên đường đi, ngang qua cửa hàng xăng dầu số 12 (tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long), thì thấy anh Lê Thanh L. vẫy xin quá giang. Chợt nhớ trước lúc đuổi đánh anh Thắng và Trung, Nam từ xa thấy anh L. và một người nữa trên ôtô màu đỏ có nói chuyện với nhóm công nhân. Chính vì thế, Nam nghĩ anh L. cùng nhóm với các công nhân kia và vờ xin đi xe để đánh.

Thực tế, anh L. không hề biết Nam, nhưng với sự hung hãn, côn đồ, Nam dừng xe lao tới đánh. Anh L. chống đỡ không nổi nên bỏ chạy. Nam đuổi theo, giằng co. Quá trình đó, Nam đập ống kim loại vào trán anh L. Anh L. càng bỏ chạy, thì Nam càng hăng đuổi, đánh vào vùng lưng, má và cằm khiến anh L. gục xuống, bất tỉnh.

Anh L. bị đa chấn thương, gãy xương hàm, rạn xương sườn. Qua giám định thương tích, bị hại bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 14%. Tuy nhiên, xác định tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, Nam bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Quá trình bị hại điều trị, Nam đã tác động gia đình kịp thời bồi thường, khắc phục một phần hậu quả.