2 yếu tố tạo nên thành công của Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An

Nỗ lực tạo dựng uy tín từ trách nhiệm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, Văn Minh Nghệ An là một trong những công ty về vận tải và hỗ trợ xuất khẩu lao động hàng đầu của tỉnh.

Được thành lập và phát triển từ năm 2007 với lĩnh vực vận tải hành khách, hiện nay Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An mở rộng mảng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau như vận chuyển hàng hóa, xuất khẩu lao động, du học và dịch vụ kinh doanh bến xe.

Xe khách Văn Minh Nghệ An.

Trong hành trình 15 năm phát triển, tinh thần trách nghiệm trong công việc và dịch vụ uy tín để đem đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng là 2 bí quyết đem đến thành công cho công ty. Công ty cũng nhận nhiều danh hiệu như giải “Vô lăng vàng” 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 do Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia chứng nhận.

Hiện nay, doanh nghiệp cung cấp đa dạng dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận tải hành khách với 30 đầu xe giường nằm chuyên tuyến Hà Tĩnh - Nghệ An - Hà Nội và ngược lại. Mỗi xe được trang bị Wi-Fi miễn phí và nhà vệ sinh trên xe, giúp khách hàng có trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn.

Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển thêm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh với 33 văn phòng tại 4 tỉnh thành. Sự mở rộng này sẽ hỗ trợ vận chuyển hành khách, đồng thời giúp quá trình vận chuyển hàng hóa nhanh chóng hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Công ty còn phát triển thêm mảng hỗ trợ xuất khẩu lao động và hồ sơ du học với chi phí hợp lý, dịch vụ trọn gói cho khách hàng có nhu cầu xuất ngoại để học tập và làm việc.

Dù mới triển khai dịch vụ từ năm 2019, sự tận tâm và nỗ lực của đội ngũ nhân viên đã giúp Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An trở thành một trong 3 đơn vị được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cấp giấy phép xuất khẩu lao động trực tiếp ra nước ngoài.

Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động và du học.

Dịch vụ cuối cùng và được kỳ vọng mang về doanh thu chính trong tương lai là kinh doanh bến bãi. Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An đang làm chủ đầu tư Bến xe phía Đông tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An do với quy mô hơn 20.000 m2. Dự kiến trong tương lai, bến xe phía Đông sẽ là một trong những bến xe hiện đại nhất TP Vinh, với khoảng 574 lượt xe/ngày, đem lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp.

Để có được những thành tựu này, đại diện doanh nghiệp cho biết sự đoàn kết, nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công nhân viên là chìa khóa và động lực chính. Vị này khẳng định nếu một chiến lược phát triển được thực hiện bởi đội ngũ thiếu chuyên nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm thì chắc chắn không thể thành công.

Đội ngũ nhân viên công ty được đào tạo bài bản, rèn luyện thái độ hành xử chuyên nghiệp.

Vị đại diện doanh nghiệp cũng cho hay con người là yếu tố tạo nên sự chuyên nghiệp, uy tín đối với khách hàng. Với dịch vụ vận chuyển hành khách, nếu như đội ngũ nhân viên không được rèn luyện thái độ hành xử chuyên nghiệp, mang tới dịch vụ tận tâm thì sẽ không tạo được uy tín cho nhà xe. Do đó, thái độ chuyên nghiệp, tận tâm và dịch vụ chất lượng là những yếu tố tạo nên thành công của doanh nghiệp.

Tiếp nối những thành công của hiện tại, Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa dựa trên 2 yếu tố cốt lõi là xây dựng tinh thần trách nhiệm và dịch vụ tốt, nhằm đem đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng.