2 tu viện tuyệt đẹp trên vách đá

Cách đó một đoạn lái xe ngắn, tu viện trên núi Cám dỗ (Mount of Temptation) cũng là công trình ngoạn mục trên vách đá. Nằm ở Jericho, Palestine, tu viện Monastery of the Temptation là nơi Chúa Giê-su chống lại sự cám dỗ của ma quỷ trong suốt 40 ngày nhịn ăn, theo kinh thánh.