2 tháng phục hồi ngoạn mục sau ghép dây chằng nhân tạo

Trong một lần tập luyện, sau pha tiếp bóng sai tư thế, tôi ngã sụp ra sân. Cảm nhận rất rõ tiếng bụp trong khớp gối, tôi chắc chắn có điều gì đó không ổn so với những chấn thương hàng ngày anh em chơi đá bóng vẫn đối mặt. Vài ngày sau, đầu gối sưng nhiều hơn, đau, không co duỗi được. Tôi đi chụp cộng hưởng từ MRI và biết mình bị đứt dây chằng chéo trước. Với một người đam mê chơi bóng mà không thể co duỗi chân, thế giới như sụp đổ trước mắt.