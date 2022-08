2 thai phụ phải cấp cứu sau vụ tai nạn liên hoàn ở cao tốc Long Thành

Hai phụ nữ đang trên đường đến bệnh viện thì gặp kẹt xe kéo dài do cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tai nạn liên hoàn.

Tối 2/8, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần Trạm thu phí Long Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Sự việc khiến cao tốc kẹt xe hơn 10 km, hai người bị thương sạu vụ tại nạn.

Trên chiếc băng ca của CSGT, chị Hà mệt mỏi, tay liên tục ôm bụng đau đớn. Sản phụ này mang thai 6 tháng và bác sĩ dự báo sinh non. Đến 2/8, chị cùng người thân Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để khám thai và dự định sinh con tại đây.

CSGT hỗ trợ chị Hà đi cấp cứu. Ảnh: Thanh Phúc.

Khi đi qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, va chạm giao thông phía trước khiến xe của sản phụ này không thể nhúc nhích. Chờ đợi hơn một giờ, chồng chị Hà đành quá giang một xe cấp cứu xin về trạm thu phí Long Phước và nhờ CSGT hỗ trợ.

"Nóng ruột vì vợ lên cơn đau dữ dội trong khi dòng xe kéo dài cả 10 km nên tôi phải quá giang xe cấp cứu", chồng chị Hà bày tỏ.

Nhận thấy trường hợp nguy cấp, CSGT có mặt tại hiện trường đã dùng xe cảnh sát chở chị Hà tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nơi có thể hỗ trợ y tế gần hiện trường nhất.

"Anh thông cảm, chúng tôi không có chuyên môn y tế, chờ cấp cứu sẽ lâu nên sẽ chở chị bằng xe cảnh sát. Trước mắt sẽ cấp cứu ở nơi gần nhất, sau đó bác sĩ sẽ có quyết định chuyển tuyến sau", một CSGT xử lý vụ việc trao đổi với chồng chị Hà.

Hàng chục người dân "mắc kẹt" trên cao tốc. Ảnh: Anh Nhàn.

Giống như trường hợp của chị Hà, một sản phụ khác cũng được CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

May mắn thoát nạn, anh Thanh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Lái xe chở khách đi từ Vũng Tàu về TP.HCM, đến đoạn từ Long Thành thì xe tải từ phía sau tông tới.

"Nghe âm thanh lớn lúc đó tôi chưa kịp định thần, vài phút sau mới biết xảy ra tai nạn", anh Phong kể.

May mắn, hành khách trên xe do tài xế này cầm lái vẫn an toàn. Họ dần di chuyển xuống Trạm thu phí Long Phước tìm phương án về trước, còn anh Phong ở lại để xử lý vụ việc.

Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân bị thương. Ảnh: Anh Nhàn.

Ngoài ra, hàng trăm người "mắc kẹt" giữa cao tốc sốt ruột đã đi bộ tới Trạm thu phí Long Phước chờ hỗ trợ.

Chị Trần Thị Phương (TP Thủ Đức) trong chuyến xe từ Vũng Tàu về TP.HCM phải chờ đợi gần 2 giờ trên xe. Mệt mỏi, người phụ nữ cùng 2 người con xuống xe đi bộ tới Trạm thu phí Long Phước. Nơi đây cách nhà chị chỉ tầm 2 km.

"Nếu chờ hoài không lấy được xe thì mấy mẹ con tôi phải đi bộ về trước, còn chồng thì chờ lấy xe", chị Phương bày tỏ.

Lúc 21h, CSGT phải đóng đầu vào làn thu phí Quốc lộ 51, nhánh dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP.HCM để giải quyết sự cố. Xe cứu hộ giao thông có mặt đưa các xe bị thương ra khỏi hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy 9 tài xế lái xe liên quan đến vụ tai nạn không có nồng độ cồn.