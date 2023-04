2 người tử vong sau khi uống rượu tự ngâm

Lực lượng chức năng xác định 2 người này đã sử dụng chung chai rượu thuốc tự ngâm từ các loại cây.

Ngày 9/4, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, cho biết đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các nạn nhân gồm ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin ban đầu, tối 4/4, ông Phan Văn C. mang theo một chai rượu thuốc tự ngâm từ các loại cây tới nhà bà Phàn Thị L. (SN 1973, trú cùng thôn) để ăn Tết Thanh minh. Trong bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình. Sau đó, ông C. trở về nhà ngủ. Tới khoảng 7h sáng hôm sau, người thân bất ngờ phát hiện ông C. đã tử vong.

Sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. tới gia đình ông C. để phúng viếng theo phong tục địa phương. Thấy nhà ông C. có chai rượu thuốc (loại mà ông C. uống trước đó) nên đã tự lấy dùng.

Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu, lên giường của ông C. để nằm. Một lúc sau, mọi người phát hiện ông Phan Văn Ch. tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm làm rõ nguyên nhân.