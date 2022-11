2 người chết sau vụ ôtô tải đấu đầu xe khách

Đang lưu thông trên đường tránh Huế, ôtô tải do tài xế Hào điều khiển bất ngờ va chạm với xe khách. Vụ việc khiến 2 người chết, nhiều người bị thương nặng.

Gần 23h ngày 9/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Tránh Huế đoạn qua xã Hương Thọ (TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm này, xe tải mang biển Quảng Bình do tài xế Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) chạy hướng bắc - nam. Khi đến xã Hương Thọ, xe tải do ông Hào điều khiển đã va chạm với ôtô khách mang biển Đắk Lắk do tài xế Nguyễn Hà Tấn (49 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hoà) điều khiển chạy theo chiều ngược lại gây tai nạn giao thông.

Phần đầu xe bị dập nát, biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: N.Q.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 13 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đã xác định danh tính nạn nhân. Hai người tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) và Phan Bá Hiệu (43 tuổi).

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận, điều trị cho 13 người bị thương. Trong số này, 3 người chấn thương nặng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Đường tránh Huế qua xã Hương Thọ. Ảnh: Google Maps.