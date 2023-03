2 người bị khởi tố sau vụ truy sát

Gặp đối thủ, Nhân dùng dao và gậy ba khúc tấn công. Sơn cũng cầm dao lao vào chém nạn nhân nhưng không trúng.

Nguyễn Hữu Nhân và Trương Văn Sơn. Ảnh: T. Thanh.

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nhân (31 tuổi) và Trương Văn Sơn (30 tuổi, cùng ngụ TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn từ trước, ngày 13/9/2021, Nguyễn Hữu Nhân mang theo dao đến nhà trọ tìm anh Nguyễn Minh Trí (23 tuổi). Hai bên xảy ra to tiếng nhưng được mọi người can ngăn. Khi đó, Nhân bỏ đi nhậu cùng Trương Văn Sơn.

Theo cáo buộc, sau cuộc nhậu, Nhân tiếp tục mang dao đến nhà trọ tìm Trí. Sơn biết tin cũng mang dao đi theo.

Khi gặp anh Trí, Nhân đã dùng dao tấn công, sau đó dùng gậy ba khúc đánh vào đầu nạn nhân. Sơn cũng cầm dao lao vào chém anh Trí nhưng không trúng.

Thấy bạn bị đánh, anh Nguyễn Văn Bé (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) vào can ngăn thì bị Nhân dùng đá tấn công gây thương tích vùng mặt.