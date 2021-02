2 người bị bắt vì đăng tin bôi nhọ lãnh đạo tỉnh

Công an xác định Thi và Dũng liên quan nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội.

Ngày 10/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, tạm giam Lê Anh Dũng và Phan Bùi Bảo Thi để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nhà chức trách, thời gian qua, tài khoản Facebook mang tên Thu Hà, Hoàng Lê đăng nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự một số cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và bộ, ngành Trung ương.

Ngày 4/2, công an đã khám xét Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú TP.HCM) khi người này đang trên đường rời TP Đông Hà (Quảng Trị) để vào TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại di động của ông Dũng có nhiều tài liệu cho thấy người này trực tiếp quản trị điều hành và đăng các bài viết, hình ảnh nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định đồng phạm với Dũng là Phan Bùi Bảo Thi (50 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Người này đang công tác tại một tờ báo có văn phòng ở TP Đà Nẵng.

Ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Bùi Bảo Thi ở TP Đà Nẵng. Làm việc với công an, bà Thi khai đã cùng ông Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Sau đó, họ đăng lên mạng xã hội tổng cộng hơn 10.000 trang tài liệu.