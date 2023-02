2 nam sinh bị đâm trọng thương ở cổng trường

Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã bắt giữ 2 nghi phạm đâm trọng thương 2 nam sinh trường THPT Nguyễn Siêu.

Nam sinh bị đâm được đưa đi cấp cứu. Ảnh: V.M.

"Nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Hai thanh niên này tuổi đời còn khá trẻ. Công an đang lấy lời khai và điều tra nguyên nhân vụ việc", chỉ huy Công an huyện Khoái Châu nói chiều 14/2.

Còn theo lãnh đạo xã Đông Kết, trưa cùng ngày, 2 nam sinh trường này bị 2 nam thanh niên đi xe máy dùng dao tấn công tại cổng Trường THPT Nguyễn Siêu.

"Nạn nhân khoảng 16-17 tuổi, một cháu bị đâm vào bụng, một cháu bị đâm vào vai. Hai cháu đang cấp cứu tại bệnh viện. Sức khỏe các cháu vẫn ổn định, chưa đến mức nguy hiểm", lãnh đạo UBND xã Đông Kết nói.