2 món bánh ăn vặt lành mạnh cho ngày Tết

Bánh biscotti và bánh cracker có cách làm đơn giản, hương vị thơm ngon, thích hợp cho những buổi gặp mặt đầu năm.

Zing chia sẻ công thức 2 món bánh ăn vặt lành mặt cho ngày Tết của Hiền Vũ (2000).

Theo tôi, câu nói “You are what you eat" rất đúng bởi khi bạn quan tâm đến vấn đề sức khỏe, ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao thì bản thân sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Chính vì vậy, tôi quyết định tìm hiểu về eat clean và coi nó là một lối sống lâu dài. Với tôi, eat clean đơn giản là những nguyên liệu sạch, giàu dinh dưỡng và được chế biến tối giản gia vị.

Hiểu được nguyên tắc cơ bản này, tôi tìm cách sáng tạo thêm các công thức món ăn mới để bữa ăn thêm màu sắc và có thêm động lực đi lâu hơn trong hành trình ăn sạch.

Trong khoảng thời gian nghỉ Tết sắp tới, chúng ta thường có những buổi gặp gỡ và ăn uống cùng người thân, bạn bè. Để hạn chế tình trạng lên cân và ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi chọn cách thay thế các loại bánh kẹo truyền thống thành các món bánh healthy hơn.

Bạn có thể tham khảo công thức 2 món bánh biscotti và bánh cracker dưới đây cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.





Bánh cracker khoai lang

Nguyên liệu:

80 gram khoai lang

60 gram bột yến mạch

1 muỗng cà phê mè đen đã rang

15 gram dầu olive

1 muỗng nước

1-2 muỗng cà phê mật ong (có thể bỏ qua nếu không thích ngọt)

1 xíu muối

Hành ngò

Cách làm:

Hấp hoặc luộc chín khoai, nghiền nhuyễn cùng một chút muối.

Trộn khoai đã nghiền cùng bột yến mạch, hành ngò cắt nhỏ. Thêm dầu olive, mật ong và nước vào cùng.

Nhồi đến khi khối bột có độ dẻo, cán mỏng được và không rời rạc.

Cán mỏng khối bột độ dày vừa phải, chia đều thành các hình chữ nhật, dùng nĩa hoặc que tăm tạo hình giống bánh AFC.

Làm nóng lò trước 10 phút và nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ trong vòng 18 phút.

Bánh biscotti

Nguyên liệu:

Phần khô:

150 gram bột mì nguyên cám

Hạt: hạnh nhân, bí xanh, nho khô (mỗi loại 30-40 gram)

1 nhúm nhỏ baking powder (tuỳ ý)

Phần nước:

3 quả trứng

50 gram mật ong

20 gram dầu olive

1 chút vanila (tuỳ ý)

Cách làm:

Trộn đều hỗn hợp khô (thêm vị cacao hay matcha nếu thích vào bước này).

Trộn đều hỗn hợp nước, dùng máy đánh khoảng 2 phút đến khi thấy bề mặt nổi bọt khí rồi cho vào hỗn hợp khô trộn đều, được một hỗn hợp có độ sệt vừa phải.

Làm nóng lò trước 10 phút. Quết lớp dầu mỏng lên khuôn, nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ trong vòng 25 phút.

Để bánh nguội rồi cho vào ngăn đông khoảng 2 tiếng (cho vào ngăn mát tủ lạnh nếu để qua đêm).

Cắt bánh với độ dày tuỳ ý, nướng lần 2 với nhiệt độ 170 độ trong vòng 10 phút.

