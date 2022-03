2 mẫu Galaxy A có thể tạo cơn sốt doanh số hè này

Tối 17/3, livestream ra mắt Galaxy A53 5G và A33 5G Samsung được phát đi toàn cầu với định dạng dọc, mở màn cho chiến dịch mới nhắm đến người dùng trẻ.

"Galaxy A series mang sứ mệnh đưa những giá trị cốt lõi, đột phá của công nghệ đến mọi người. Những chiếc điện thoại này hứa hẹn giúp bạn kết nối với thế giới, đồng thời kiến tạo nhiều bước tiến đầy sáng tạo", đại diện Samsung mở đầu sự kiện ra mắt.

Hơn một tháng sau khi ra mắt dòng flagship Galaxy S22 series, Samsung tiếp tục tung ra thị trường 2 mẫu Galaxy A mới, thuộc phân khúc tầm trung là A53 5G và A33 5G. 2 mẫu máy được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường smartphone mùa hè năm nay.

Samsung 2 smartphone tầm trung thuộc Galaxy A series hướng đến người dùng trẻ.

Suốt buổi livestream, video được phát với khung hình dọc, mang đến người xem trải nghiệm như đang theo dõi qua màn hình smartphone.

Cầm trên tay chiếc smartphone để lướt mạng xã hội là hình ảnh quen thuộc và gần gũi, gắn liền với Gen Z. Với thông điệp "Awesome's what we're doing" (những gì chúng ta đang làm thật tuyệt vời), không ngạc nhiên khi Galaxy A53 5G và A33 5G là dòng smartphone sinh ra dành cho người trẻ.

Với người trẻ hiện đại, smartphone không chỉ là công cụ, mà còn như một món phụ kiện thời trang để thể hiện cá tính và phong cách. Galaxy A53 5G và A33 5G với 4 lựa chọn màu gồm đen ghi bí ẩn, trắng ngọc tinh tế, xanh dương sôi nổi, cam đào cuốn hút được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại hút mắt hiện nay.

4 lựa chọn màu của Samsung Galaxy A53 5G và A33 5G.

Bên cạnh đó, màn hình Super AMOLED tràn viền vô cực chất lượng cao và loa âm thanh nổi Dolby Atmos cũng góp phần mang đến trải nghiệm nghe nhìn mượt mà, sống động. Với màn hình 6,5 inch cùng tần số quét 120 Hz (trên Galaxy A53 5G) và 6,4 inch cùng tần số quét 90 Hz (trên Galaxy A33 5G), tích hợp chức năng giảm ánh sáng xanh, thuật toán đẩy độ sáng ở ngoài trời,… người dùng có thể thỏa sức thả mình vào những nguồn cảm hứng bất tận qua chiếc smartphone nhỏ gọn.

Đại diện Samsung chia sẻ: "Ngày nay, chúng ta không chỉ dùng smartphone để xem mà còn sáng tạo nội dung. Galaxy A series mong muốn hiện thực hóa những ý tưởng tuyệt vời nhất bạn đang ấp ủ. Máy có thể ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất, đẩy xa giới hạn trong trí tưởng tượng của bạn và chia sẻ góc nhìn độc đáo đó với thế giới".

Những ý tưởng sáng tạo đó được hiện thực hóa qua bộ 4 camera của Galaxy A53 5G và A33 5G, với độ phân giải lần lượt là 64 MP cho cảm biến chính, 12 MP cho ống kính góc siêu rộng cùng 5 MP cho camera đo độ sâu và macro.

Tích hợp nhiều tính năng như chống rung OIS, trí tuệ nhân tạo (AI),... máy hứa hẹn cung cấp những công cụ sáng tạo mạnh mẽ để người trẻ thể hiện cá tính qua các tác phẩm của mình, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hay phức tạp.

Người dùng có thể thỏa sức sáng tạo với bộ 4 camera trên Galaxy A53 5G và A33 5G.

Điểm đặc biệt trong chế độ chụp ảnh của Galaxy A53 5G và A33 5G là tính năng Fun Mode, được Samsung phát triển cùng đối tác SnapChat. Với Fun Mode, người dùng có thể thỏa sức thêm những hiệu ứng và sticker dễ thương để các bức ảnh hay video thêm phần độc đáo.

Tích hợp loạt công nghệ và tính năng hiện đại, song Galaxy A53 5G và A33 5G có khả năng hoạt động mượt mà nhờ sử dụng bộ vi xử lý Exynos 1280, được sản xuất trên tiến trình 5 nm, có hỗ trợ 5G. Đồng thời, máy có 2 tùy chọn bộ nhớ RAM là 6 GB và 8 GB với khả năng mở rộng gấp đôi bằng công nghệ RAM ảo.

Ở phần sau của livestream, sự xuất hiện của Jeon So Mi khiến nhiều khán giả bất ngờ và hứng thú. Nữ ca sĩ Hàn Quốc cầm trên tay chiếc Galaxy A53 5G, giới thiệu về tính năng kháng nước và bụi bẩn IP67 giúp bảo vệ máy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Máy có khả năng kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP67.

So Mi cũng thể hiện vẻ tự tin khi nói về việc có thể sử dụng 2 chiếc smartphone này trong 1-2 ngày nhờ dung lượng pin 5.000 mAh, kết hợp tính năng sạc nhanh 25 W và tự động đưa các ứng dụng ít sử dụng vào chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chưa hết, cô còn đặt tình huống để quên chiếc tai nghe Galaxy Buds ở tiệm kem và dễ dàng tìm lại nhờ ứng dụng SmartThings Find tích hợp trong máy.

Cuối livestream, Samsung công bố giá bán của 2 mẫu smartphone này lần lượt từ 449 euro (khoảng 11,3 triệu đồng) và 369 euro (khoảng 9,3 triệu đồng). Galaxy A53 5G sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 1/4, trong khi A33 5G lên kệ vào ngày 22/4.