2 loại nước uống giúp làn da đẹp mịn màng

Không chỉ có mỹ phẩm, dược phẩm mới giúp chăm sóc làn da mịn màng. Hàng ngày, bạn bổ sung một số loại nước uống dễ làm, rẻ tiền... cũng tốt cho da và chống lão hóa.

Dưới đây là 2 loại nước bạn nên sử dụng:

Nước uống từ chanh + mật ong

Trong quả chanh có chứa nhiều vitamin C cùng các chất giàu dinh dưỡng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, hỗ trợ hấp thu sắt…

Các hợp chất như flavonoid, limonoid, kaempferol, quercetin và axit ascorbic rất quan trọng trong việc bảo vệ tế bào chống lại phân tử gốc tự do và ngừa bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, ung thư.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm, kích thích sản xuất collagen. Do đó, chúng giúp vết thương hồi phục nhanh hơn, cải thiện sức khỏe làn da, giữ cho làn da săn chắc và khỏe mạnh, tránh được tình trạng da khô trong quá trình lão hóa.

Mật ong chứa đường, cacbonhydrat, nước, vitamin (vitamin B2, B3, B6, B9, C), khoáng chất (photpho, sắt, kẽm, canxi, magie...), chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm…

Nước uống từ chanh + mật ong giúp đẹp dáng sáng da. Ảnh: SKĐS.

Từ lâu, người ta đã biết sử dụng mật ong như một chất giúp dưỡng ẩm da, giúp da mịn màng và trắng sáng. Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong mật ong giúp bảo vệ da khỏi tác động của mặt trời và ngăn cản quá trình lão hóa da.

Chất chống oxy hóa, các enzyme, các acid malic, acid alpha hydroxy… được dùng để tẩy da chết trên da, làm sạch lỗ chân lông.

Nếu kết hợp mật ong với chanh, mật ong với baking soda để bôi ngoài da, ngoài tẩy da chết còn giúp phục hồi các tế bào và giúp da sáng mịn hơn.

Như vậy, cả chanh và mật ong đều là những thành phần kích thích cho tế bào tăng trưởng tốt, giúp sản sinh ra những tế bào mới để cải thiện làn da. Nhờ vậy, chúng có thể ngăn ngừa các sắc tố gây hại cho da và trả lại bề mặt da trắng mịn, đều màu. Khi kết hợp hai loại này, chúng sẽ làm tăng tác dụng làm đẹp.

Ngoài sử dụng hỗn hợp để thoa ngoài da, nước uống kết hợp giữa chanh và mật ong vừa giúp giải khát mùa hè, tăng cường dinh dưỡng, miễn dịch và còn là thức uống giúp đẹp da.

Cách pha chế: Rửa sạch quả chanh tươi và vắt lấy nước. Khuấy đều nước cốt chanh với 1-2 thìa mật ong tùy theo khẩu vị, pha thêm một chút nước và uống.

Uống hỗn hợp chanh + mật ong mỗi buổi sáng trước khi ăn còn giúp giảm cân, tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống 1-2 ly mỗi ngày, không nên quá lạm dụng.

Uống nước ép bưởi

Trong quả bưởi chứa rất ít calo, chúng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Các vitamin C, kali, chất xơ vừa tốt cho hệ tiêu hóa và mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Hàm lượng lớn vitamin C cùng các chất chống oxy hóa khác hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm tổn thương tế bào do gốc tự do trong cơ thể gây ra. Ngoài hàm lượng vitamin C cao, trái bưởi cũng chứa nhiều vitamin A có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễm, cải thiện tình trạng viêm sưng, công dụng chống lão hoá.

Hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường sản xuất và cung cấp collagen cần thiết để nuôi dưỡng da, ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hoá. Do đó, nếu muốn có làn da trắng đẹp mịn màng và ngăn ngừa da lão hóa, chảy xệ, nên uống 1 ly nước ép bưởi mỗi ngày (có thể ăn múi bưởi).

Bưởi có nhiều chất dinh dưỡng giúp đẹp da, nhưng cần thận trọng tương tác thuốc. Ảnh: SKĐS.

Ngoài các chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe, furanocoumarin có trong bưởi có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc, tăng hàm lượng thuốc trong máu và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Các loại thuốc có tương tác với bưởi bao gồm: Thuốc statin, thuốc điều trị tim mạch, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc giảm lo âu, thuốc chống say tàu xe, thuốc kiểm soát động kinh, thuốc ho, thuốc thay thế hormone, thuốc giảm đau, thuốc điều trị rối loạn cương dương, kháng sinh...

Do vậy, người đang phải dùng các thuốc nêu trên hoặc tốt nhất là uống bất kỳ loại thuốc nào cũng không nên uống nước ép hoặc ăn múi bưởi.