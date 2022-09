2 lần giết chủ để trở thành siêu trùm mafia Mỹ

Với xuất thân thấp kém, Charles gia nhập thế giới ngầm khá sớm. Ông ta vươn lên trở thành siêu trùm mafia sau 2 lần giết chủ.

Charles Luciano cùng gia đình từ Italy di cư tới Mỹ khi mới 8 tuổi. Họ định cư ở một khu phố của người Italy tại thành phố New York.

Do gia cảnh nghèo, Charles bỏ học ở tuổi 14 rồi làm việc tại một xưởng sản xuất mũ. Tuy nhiên, cuộc sống đường phố lại thu hút cậu ta hơn. Lấy cắp hàng trong siêu thị, trấn lột tiền của trẻ nhà giàu chỉ là 2 trong số những việc mà Charles từng thực hiện để kiếm những khoản tiền lớn một cách dễ dàng.

Tố chất thủ lĩnh của đứa trẻ nghèo

Chỉ trong thời gian ngắn, Charles đã trở thành thủ lĩnh của một nhóm trẻ đường phố. Khi một cậu bé gốc Do Thái là Meyer Lansky một mực không chịu nộp tiền trước sự hăm dọa quyết liệt, Charles đã tìm thấy một chiến hữu can trường nên quyết định kết bạn. Trên thực tế, Meyer cầm đầu một nhóm trẻ đường phố gốc Do Thái. Hai thủ lĩnh của trẻ đường phố gồm một người gốc Italy và người kia gốc Do Thái đã liên minh với nhau để chống sự o ép của các băng đảng gốc Ireland.

18 tuổi, Charles đã có tiền án buôn ma túy. Năm 1920, khi Charles 23 tuổi, y trở thành thuộc hạ thân tín của Giuseppe Masseria, một trong 2 ông trùm có quyền lực tối cao trong thế giới ngầm ở thành phố New York.

Tới những năm giữa thập niên 20, khi luật pháp cấm buôn bán rượu, Charles đã kiếm hơn 12 triệu USD mỗi năm cho băng đảng, đồng thời bỏ túi hơn 4 triệu USD mỗi năm từ hoạt động buôn rượu lậu và đánh bạc. Khi tài sản cá nhân tăng, Charles cảm thấy không muốn ở dưới trướng Giuseppe Masseria vì ông trùm là người có học vấn thấp, cư xử thô lỗ và kỹ năng tổ chức kém.

Hợp tác với kẻ thù để giết ông trùm

Salvatore Maranzano là đối thủ duy nhất của ông trùm Giuseppe Masseria ở New York. Trong những năm giữa thập niên 20, mâu thuẫn của 2 ông trùm quyền lực nhất đã lên tới đỉnh điểm, dẫn tới cuộc chiến giữa 2 phe. Charles bí mật thông đồng với Salvatore Maranzano để khử Giuseppe Masseria.

Charles Luciano bộc lộ sự tinh quái của một thủ lĩnh mafia từ khi còn là đứa trẻ. Ảnh: Themobmuseum.org.

Năm 1931, Charles lập kế hoạch sát hại Giuseppe Masseria trong một nhà hàng ở quận Brooklyn, thành phố New York. Khi ông trùm đánh bài cùng mấy thuộc hạ, Charles xin phép vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, vài sát thủ xông vào nhà hàng và bắn Giuseppe. Ông trùm không có cơ hội sống.

Vụ ám sát thành công và Salvatore Maranzano đồng ý để Charles cầm đầu băng đảng của Giuseppe Masseria. Ngoài ra, Salvatore còn tự phong là “trùm của các ông trùm” và sắp xếp giới mafia gốc Italy ở New York thành 5 băng đảng.

Trùm của các trùm

Vào tháng 9/1931, Salvatore nhận ra rằng Charles là một mối hiểm họa đối với quyền lực của ông ta. Trên thực tế, Charles muốn trừ khử Salvatore vì y cho rằng “trùm của các trùm” quá tham lam. Salvatore đã ra lệnh cho một sát thủ gốc Ireland giết Charles.

Ngày 10/9/1931, Salvatore triệu tập cuộc họp thủ lĩnh của 5 băng đảng (bao gồm Charles) tại văn phòng của ông ta. Tin rằng Salvatore sẽ giết mình trong cuộc họp, Charles quyết định ra tay trước. Y phái 4 sát thủ gốc Do Thái tới văn phòng của ông trùm. Với trang phục của đặc vụ liên bang, nhóm sát thủ đi qua nhóm bảo vệ bên ngoài của Salvatore một cách dễ dàng. Khi tới gần ông trùm, nhóm sát thủ khống chế các cận vệ rồi đâm dao và bắn Salvatore.

Sau cái chết của Salvatore, vị trí đứng đầu 5 băng đảng mafia ở New York thuộc về Charles. Y cũng lọt vào hàng ngũ những trùm mafia quyền lực nhất nước Mỹ, cùng với các ông trùm khác đề ra chính sách và chỉ đạo hoạt động của thế giới ngầm. Băng đảng Luciano của y kiếm bộn tiền từ các hoạt động phi pháp như đánh bạc, tống tiền, cá cược, cho vay nặng lãi, buôn ma túy. Ngoài ra, Charles còn lấn sang các hoạt động hợp pháp như xử lý rác, xây dựng, dệt may, vận tải.