2 đường vành đai, 3 cao tốc phía nam được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự

Trong 5 dự án giao thông trọng điểm sắp được Quốc hội cho chủ trương đầu tư, có 2 dự án đường vành đai ở Hà Nội, TP.HCM và 3 dự án đường cao tốc phía nam.

Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 TP.HCM; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là 5 dự án giao thông quan trọng sẽ được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự tại kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp khai mạc ngày 23/5 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và dự kiến bế mạc vào 16/6. Trong 19 ngày họp, Quốc hội dành 8 ngày cho công tác lập pháp và 11 ngày cho việc xem xét các báo cáo, chất vấn và các vấn đề quan trọng khác.

Thông tin về nội dung các nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo thông lệ, tại kỳ họp giữa năm, phó thủ tướng sẽ trả lời chất vấn, còn Thủ tướng sẽ “đăng đàn” tại kỳ họp cuối năm.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết đến nay đã nhận được 18 báo cáo của các đoàn đại biểu Quốc hội với 29 nhóm vấn đề có liên quan đến trách nhiệm trả lời của Thủ tướng, TAND Tối cao và 14 bộ trưởng, trưởng ngành.

Lý giải việc 3 dự án luật gồm: Luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, không có trong chương trình của kỳ họp thứ 3, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết do hồ sơ chưa hoàn thiện.

Theo ông, đây là 3 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến, xin ý kiến đại biểu về việc có tách Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ hay không, và đa số ý kiến đề nghị không tách luật.

Chính phủ sau đó đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu và tiếp tục hoàn thiện, báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội 3 dự án này.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ yêu cầu "báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội", nhưng khi Chính phủ trình sang Thường vụ Quốc hội thì trong hồ sơ không có.