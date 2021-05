2 công an TP Phúc Yên bị đình chỉ do liên đới vụ quán bar Sunny

Công an Vĩnh Phúc tạm thời đình chỉ 2 cán bộ công an TP Phúc Yên liên quan hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Ngày 8/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay bên trong một quán bar có chữ Sunny. Trong clip, hai người phụ nữ mặc đồ lót, uốn éo khiêu dâm và mời bia các vị khách. Theo nguồn tin từ một người từng đến bar Sunny nhiều lần, hình ảnh nữ nhân viên ăn mặc hở hang như trong clip xuất hiện thường xuyên tại tầng 1 của quán. Khi lên đến các phòng hát ở tầng 2, nhân viên thậm chí còn khỏa thân, làm nhiều hành vi kích dục khách. Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, cụng ly với khách được cho là ở bên trong bar Sunny. Ảnh cắt từ clip. Trao đổi với Zing, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết công an đang tiếp tục xác minh các hành vi của quán bar Sunny theo thông tin từ dư luận. "Hành vi khiêu dâm có quần áo thì chỉ vi phạm hành chính, thậm chí khỏa thân thoát y cũng vẫn là phạt hành chính. Mức nặng nhất của phạt hành chính là đóng cửa quán thì chúng tôi đã làm rồi", ông Khoa cho biết. Ngoài xử lý hành chính, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tiếp tục xem xét ở góc độ hình sự, nếu đủ dấu hiệu sẽ khởi tố vụ án. Theo lãnh đạo công an tỉnh, cơ quan điều tra sẽ tập trung xác minh 3 hành vi của quán Sunny, gồm: Mua bán dâm, sử dụng ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần xác định có một trong số các hành vi này là có thể khởi tố hình sự. Ông Khoa cũng cho biết đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Yên xác minh vi phạm của quán massage Hoa Sen - nơi có 5 nhân viên mắc Covid-19. Nếu có dấu hiệu mại dâm, chủ cơ sở này cũng sẽ bị khởi tố. Thông tin thêm với Zing, người phát ngôn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết TP Phúc Yên đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc quản lý Nhà nước về hoạt động của quán bar Sunny. Trước mắt, công an tỉnh đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ công an TP Phúc Yên liên quan hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn thành phố Phúc Yên. "Hai cán bộ này không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ việc ở bar Sunny nhưng có trách nhiệm liên quan trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, quản lý an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn. Nếu nói họ không có trách nhiệm gì trong vụ việc ở bar Sunny là không đúng", vị này cho biết. Chia sẻ với với Zing, luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Bạch) nhận định những hành vi khiêu dâm, kích dục khách của bar Sunny (nếu có) cũng rất khó xử lý nếu lực lượng chức năng không lập được biên bản xử phạt hành chính vào ngay thời điểm diễn ra vi phạm. "Công an chỉ có thể xem xét các yếu tố vi phạm hình sự như mua bán dâm, ma túy... nếu xác định có vi phạm hình sự thì có thể củng cố hồ sơ và khởi tố", luật sư Trần Tuấn Anh cho biết. Trước đó, ngày 23/4, nhóm chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã đến quán bar Sunny. Quá trình tiếp xúc với khách đã khiến 6 nhân viên quán bar này dương tính với SARS-CoV-2, từ đó phát sinh ổ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh thành khác. Bệnh viện đa khoa Phúc Yên cũng ghi nhân 14 nhân viên y tế từng đến quán bar này, trong đó một người đã dương tính với SARS-CoV-2. Xác minh các clip được cho là ghi hình ở quán bar Sunny Theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, công an đang xác minh các clip "nóng" lan truyền trên mạng xã hội, được cho là ghi hình tại quán bar Sunny. Thu hồi giấy phép kinh doanh của ông chủ quán bar Sunny TP Phúc Yên đã thu hồi giấy phép của chủ hộ kinh doanh bar Sunny - ông Vũ Tiến Thành. Nơi đây khởi nguồn ổ dịch Covid-19 lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc.