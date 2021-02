2 chuyên gia Trung Quốc trốn tránh biện pháp cách ly y tế

Ra khỏi nhà không lý do cần thiết, 2 chuyên gia Trung Quốc bị ngành chức năng ở Hải Dương xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giảng (Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng với H.C.L. (nữ, 48 tuổi) và H.W. (nam, 51 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) về hành vi Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chiều 20/2, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND huyện Cẩm Giàng phát hiện 2 người nói trên đi xe máy và xe đạp điện trên đường qua cánh đồng thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ.

Hai chuyên gia Trung Quốc bị xử phạt. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác minh 2 người này đều là chuyên gia kỹ thuật tại Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (Cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng), tạm trú nhà ông P.V.O. ở thôn Phú An, xã Cao An.

Hai ông bà này sau đó viết tường trình, thừa nhận ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết.

Cũng theo cảnh sát, hai chuyên gia này đều đã xét nghiệm Covid-19, cùng có kết quả âm tính, không thuộc diện F2, F3.

Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, đã ghi nhận 611 ca mắc Covid-19.

Riêng huyện Cẩm Giàng bị phong tỏa từ ngày 5/2 vì xuất hiện liên tiếp các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đến nay, huyện này ghi nhận 94 bệnh nhân.