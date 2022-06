2 cầu thủ Saudi Arabia bị cấm ở trận gặp U23 Việt Nam

Đội trưởng Abdulhamid Saud và tiền vệ Ibrahim Mahnashi không thể tham gia trận gặp U23 Việt Nam vào ngày 12/6 ở vòng tứ kết U23 châu Á 2022 vì án treo giò.

Abdulhamid Saud và tiền vệ Ibrahim Mahnashi đã lãnh đủ 2 thẻ vàng sau ba trận vòng bảng. Họ không thể chơi trận tứ kết gặp Việt Nam trên sân Lokomotiv.

Đội trưởng Saud dính thẻ vàng ở phút 48 trong chiến thắng 2-0 của Saudi Arabia. Anh cũng là tác giả ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 90+3.

Trong khi đó, Mahnashi không thể có trận đấu thứ 4 liên tiếp ở giải vì thẻ phạt. Anh đã chơi 188 phút trong đội hình xuất phát ba trận vừa qua của Saudi Arabia.

Đội trưởng Saud Abdulhamid không thể chỉ huy hàng thủ Saudi Arabia trước U23 Việt Nam. Ảnh: Nhân Văn.

Hai sự vắng mặt này sẽ khiến HLV Saad Al-Shehri điều chỉnh nhân sự cho trận gặp Việt Nam. Đặc biệt, việc không có đội trưởng Saud sẽ ảnh hưởng nhiều đến hàng phòng ngự đội bóng Tây Á.

U23 Saudi Arabia là đội đầu tiên của giải không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Đội hình cơ bản của ông Saad Al-Shehri đã lập kỷ lục ở giải đấu này dù nằm cùng bảng D với Nhật Bản, UAE và Tajikistan.

HLV Saad Al-Shehri cho biết đội bóng của ông sẽ bổ sung thêm 2 cầu thủ đã đăng ký trước đó cho trận gặp Việt Nam. Hai cái tên này không được nêu cụ thể. U2 Saudi Arabia chỉ mang 21 thay vì 23 cầu thủ tham dự.

Bên phía tuyển U23 Việt Nam, chỉ có tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng lãnh thẻ vàng duy nhất sau vòng bảng. Thầy trò ông Gong Oh-kyun đảm bảo đầy đủ con người cho cuộc đụng độ Saudi Arabia.

Ở cặp đấu còn lại ở nhánh này, U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc với vị thế đội nhì bảng D gặp đội nhất bảng C. Nhật Bản thắng Tajikistan 3-0 nhưng xếp sau do kém hiệu số (7 so với 4) dù có cùng 7 điểm.