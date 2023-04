2 cán bộ Cục đất đai bị bắt vì nhận hối lộ

Các bị can đã nhận tiền của nhiều người để làm sai lệch hồ sơ chỉnh lý, cập nhật biến động địa chính ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng với bị can Tạ Duy Phước. Ảnh: Trùng Dương.

Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tạ Duy Phước (39 tuổi, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật hình sự.

Theo cảnh sát, bị can Phước lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm sai lệch hồ sơ đăng ký biến động cấp đổi đường giao thông và tách thửa trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị can Phước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm trước đó đã khởi tố, bắt tạm ông Lê Văn Sáng (44 tuổi, ở Hà Nội, nguyên Trưởng ban dữ liệu cơ sở Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính thuộc Cục Đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường), Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ở Hà Nội, nguyên Phó trưởng ban dữ liệu cơ sở Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính) và Lương Công Vũ (38 tuổi, nguyên công chức địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) về tội Nhận hối lộ theo điều 354 Bộ Luật hình sự.

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của các bị can Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu tại Ban dữ liệu cơ sở Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính. Ảnh: Trùng Dương.

Theo điều tra, trong quá trình hợp tác thực hiện đo, vẽ cập nhập chỉnh lý bản đồ địa chính và hồ sơ đất đai và quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm, các bị can đã có nhiều sai phạm.

Vì động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân, bị can Sáng, Châu và Vũ đã móc nối, liên kết làm sai lệch hồ sơ trong quá trình chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ địa chính ở thị trấn Lộc Thắng trái quy định của pháp luật.

Cảnh sát xác định các bị can Sáng, Châu và Vũ đã nhận tiền hối lộ của nhiều cá nhân có đất ở huyện Bảo Lâm. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.