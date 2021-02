2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Ninh từng đi ăn cưới, liên hoan công ty

Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, 2 trong số 8 ca mới mắc Covid-19 ở Quảng Ninh từng tiếp xúc nhiều người ở đám cưới và buổi liên hoan công ty.

Nhà chức trách của Quảng Ninh vừa thông tin lịch trình di chuyển của 8 ca mắc Covid-19 sinh sống và làm việc ở tỉnh này.

Bệnh nhân 1852 (N.T.Đ.T., 14 tuổi) trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều. Bệnh nhân là học sinh lớp 8 trường THCS Việt Dân, có mẹ làm ở công ty Poyun đang được cách ly tại Hải Dương.

Trong các ngày 18-28/1, bệnh nhân 1852 đi học ở trường, ngồi chung bàn với một bạn cùng xã. Ngày 25/1, T. mua hàng tại cửa hàng tạp hóa trước cổng trường. Chiều 1/2, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trường.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệp cho công nhân của Công ty than Vàng Danh ở Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Bệnh nhân 1855 (N.V.Đ., 28 tuổi) trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, đang làm cho tập đoàn viễn thông ở Quảng Ninh. Người này có vợ là công nhân của công ty Poyun (Hải Dương).

Trong các ngày 15-18/1, bệnh nhân 1855 đi làm bằng xe máy, tiếp xúc với tổ kỹ thuật nơi làm việc. Từ chiều 20/1 đến sáng 21/1, bệnh nhân đi dự đám cưới tại xã Nguyễn Huệ, tiếp xúc với 5 người trong đó có 1 người nhiễm Covid-19, buổi chiều cùng 5 người đi uống bia tại quán bia Anh Kết.

Tối 24/1, bệnh nhân 1855 đi ăn liên hoan với khoảng 30 đồng nghiệp tại nhà hàng Hướng Dương (phường Mạo Khê, Đông Triều). Trong các ngày 25-26/1, anh Đ. đi thăm bạn tại xã Nguyễn Huệ.

Ngày 28-30/1, bệnh nhân 1855 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh Đ. được đưa đi bệnh viện điều trị và cách ly.

Bệnh nhân 1856 (T.V.H. 25 tuổi) trú tại xã Bình Dương, Đông Triều, là công nhân công ty CP gạch Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương), là F1 của ca mắc Covid-19 làm cùng công ty.

Trong các ngày 17-26/1, bệnh nhân 1856 làm việc tại công ty tiếp xúc với nhiều người bao gồm F0. Sáng 24/1, bệnh nhân đi ăn cưới tại nhà hàng Chicago (phường Hồng Phong, Đông Triều), buổi trưa đi gặp người bạn tên Cường ở xã Việt Tân. Đến chiều, H. đi liên hoan cùng công ty tại nhà hàng Cánh Đồng (Chí Linh, Hải Dương).

Ngày 27/1, anh H. đi mua hàng tại 2 cửa hàng ở xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Ngày 28-31/1, bệnh nhân được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 1873 ( V.T.H. 45 tuổi) trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Trong các ngày 15-19/1, bệnh nhân đi chợ An Sinh mua thực phẩm vào buổi sáng. Từ 7h-17h hàng ngày, bệnh nhân 1873 đi làm tại công ty Thái Hoàng (địa chỉ xã An Sinh, Đông Triều) và tiếp xúc với 20 người. Ngày 29/1 - 2/2, ông H. được cách ly tại nhà rồi đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Quân đội phun khử trùng khu vực có bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Quốc Nam.

Bệnh nhân 1874 (N.N.T.C., 6 tuổi) trú tại xã An Sinh, Đông Triều, có mẹ là F0 đang làm việc tại công ty Pouyn (Chí Linh, Hải Dương). Trong các ngày 17-19/1, bệnh nhân được bà hoặc bố đưa đi học tại trường mầm non An Sinh A. Ngày 29/1, C. được nghỉ do giãn cách xã hội và đưa đi bệnh viện cách ly, điều trị sau khi có xét nghiệm dương tính vứi SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1867 (L.S.N, 27 tuổi) ở Tứ Kỳ, Hải Dương, là nhân viên của sân bay Vân Đồn.

Ngày 20/1, bệnh nhân đi từ Tứ Kỳ (Hải Dương) đến Sân bay Vân Đồn. Ngày 21/1, bệnh nhân 1867 tiếp xúc với 2 đồng nghiệp nhiễm Covid-19 tại sân bay. Ngày 23/1 và 25/1, bệnh nhân đi chợ Cái Rồng mua thực phẩm và tiếp xúc với nhiều tiểu thương trong chợ.

Trưa 27/1, bệnh nhân 1867 mua thuốc tại quầy thuốc Trung Loan (cổng trung tâm y tế huyện), tối cùng ngày đi siêu thị Vinmart gần chợ để mua hàng.

Bệnh nhân 1853 và bệnh nhân 1854 là nhân viên an ninh của Sân bay Vân Đồn, được đưa đi cách ly ngay từ ngày đầu do tiếp xúc với đồng nghiệp là bệnh nhân 1553.

Sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn đã phong tỏa 18 phường, xã. Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh ra thông báo lịch trình, kêu gọi những người đã tiếp xúc hoặc đến những địa điểm các F0 đã đến, nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo.