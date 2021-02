2,1 tỷ USD của Kim - Kanye West được chia thế nào sau ly hôn?

Sức mạnh của truyền thông và áp lực từ công chúng khiến mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Kanye West sụp đổ sau 7 năm xây dựng.

"Đế chế tỷ USD" là những gì công chúng nghĩ về mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Kanye West. Nếu có hai từ định nghĩa về cuộc sống của vợ chồng tai tiếng, đó là "bùng nổ".

Lúc còn là vợ chồng, KimYe gây tranh cãi khi phơi bày cuộc sống, khẩu chiến với đồng nghiệp, chống đối xã hội và những bữa tiệc xa hoa... Đến khi cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm chấm dứt, truyền thông lại "bùng nổ" thông tin về họ.

Kim vươn lên từ cuộn băng nhạy cảm, Kanye West vẫn trụ vững sau những cuộc đụng chạm với đồng nghiệp. Hai người thực sự "sống sót" và xây dựng đế chế tỷ USD.

Suy cho cùng, mối quan hệ lâu năm kết thúc trong tiếc nuối.

Đế chế KimYe sụp đổ là điều bất ngờ với công chúng.

Hôn nhân hái ra tiền

Kanye West và Kim Kardashian quen biết nhau từ năm 2003. Khi đó, Kim là trợ lý của ca sĩ Brandy Norwood. Họ tranh thủ làm quen lúc Norwood có mặt cùng địa điểm thu âm với nam rapper. Lúc ấy, KimYe đơn giản chỉ là bạn bè. Kim đang là người yêu của Ray J - người tình "có công" đưa tên tuổi Kim vụt sáng.

Trải qua nhiều biến cố tình cảm, bao gồm cuộc hôn nhân chóng vánh 72 ngày với cầu thủ bóng rổ, Kardashian chính thức hẹn hò Kanye West vào năm 2012.

North - con gái lớn của hai vợ chồng - ra đời vào tháng 6/2013, ít lâu sau Kim ly hôn người chồng thứ hai Kris Humphries. Ngày 24/5/2014, KimYe chính thức về một nhà. Đây là lần thứ ba Kim Kardashian lên xe hoa. Nhưng với rapper tai tiếng, đây là lần đầu anh cưới vợ.

Cuộc hôn nhân giữa Kanye West và Kim Kardashian được truyền thông quốc tế chú ý.

Trước khi tổ chức hôn lễ, Kanye West có màn cầu hôn bạn gái bất ngờ ở Paris, Pháp. Giọng ca Runaway thuê toàn bộ sân vận động cạnh bờ biển của đội bóng San francisco Giants để làm vui vợ tương lai. Tại đây, nam ca sĩ trao Kardashian nhẫn cưới Lorraine Schwartz nặng 15 carat.

Lễ cưới của KimYe diễn ra tại Pháo đài Belvedere ở Florence, Italy, tiêu tốn khoảng 12 triệu USD .

Kim Kardashian diện váy cưới của Givenchy bước xuống cầu thang, bên cạnh là cha dượng Bruce Jenner (lúc ấy chưa chuyển giới). Danh ca khiếm thị Andrea Bocelli đã có mặt và hát trong lễ cưới của cặp vợ chồng.

Hôn lễ có khoảng 600 khách mời toàn là ngôi sao nổi tiếng, nổi bật là John Legend, Jaden Smith và Steve McQueen - đạo diễn MV All Day của Kanye West.

Mạng xã hội - vũ khí cắt đứt sợi dây quan hệ KimYe

Truyền thông, mạng xã hội không phải lúc nào cũng tốt, nhất là với người xốc nổi như Kanye West.

Kanye West nghiện Twitter. Anh đăng lên mọi thứ, từ tranh cãi với đồng nghiệp, bày tỏ quan điểm bất đồng với hội đồng nghệ thuật Grammy cho đến tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2020-2024.

Với Kim, mạng xã hội là nơi cô buôn bán và đăng những bức ảnh gợi cảm. Rắc rối cũng không ngừng đến với ngôi sao truyền hình thực tế. Cô từng bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa Nhật Bản khi phát hành đồ lót và gọi đó là Kim Oh No! (cách đọc lệch của Kimono).

Đồng thời, Kim là người thường xuyên dọn "bãi chiến trường" mà chồng để lại. Những lần phát ngôn vô tội vạ của Kanye West là thứ đè nén đẩy mối quan hệ đến bờ vực rạn nứt.

Cuối cùng, sự kiện Kanye West đòi tranh cử tổng thống hồi tháng 7/2020 là giọt nước tràn ly. Sau khi khóc nức nở tại chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên ở Nam Carolina, Kanye West tiếp tục "làm càn" trên Twitter.

Vợ chồng Kim Kardashian khóc - cười cũng vì truyền thông, mạng xã hội.

"Kim cố gắng bay đến Wyoming tìm bác sĩ, tìm cách nhốt tôi lại giống nhân vật phim Get Out. Cô ấy không hài lòng việc tôi nói cả hai từng có ý định phá thai", nam ca sĩ viết.

Get Out là tác phẩm kinh dị ra rạp năm 2017. Phim kể về người đàn ông da đen bị bạn gái da trắng tìm cách nhốt, tẩy não, chiếm đoạt thể xác. West tự ví mình giống nhân vật chính trong phim. Thậm chí, rapper tỷ phú còn nhấn mạnh mọi người đều biết bộ phim Get Out nói về mình.

Sau vụ việc, Kim Kardashian phải lên mạng xã hội chính thức xin lỗi công chúng. "West mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Việc thấu hiểu người mắc bệnh này rất phức tạp. Tôi chưa bao giờ kể lể bệnh tình của West ảnh hưởng tới gia đình ra sao vì muốn bảo vệ các con. Mặt khác, đây là vấn đề mang tính cá nhân", cô viết.

Nếu Kanye West khóc tại buổi diễn thuyết, Kim lại khóc trên xe để bày tỏ sự thất vọng về chồng. Tuy nỗ lực hàn gắn mối quan hệ nhưng cuối cùng KimYe cũng sụp đổ sau tấn bi kịch mang tên "tranh cử tổng thống".

Đế chế tỷ USD rồi sẽ về đâu?

Theo Forbes, đôi vợ chồng tai tiếng hiện có khối tài sản 2,1 tỷ USD . Trong đó, Kanye West chiếm phần lớn với 1,26 tỷ USD , chủ yếu kiếm được thông qua thương hiệu Yeezy.

Dòng thời trang riêng của West có doanh thu hàng năm lên đến 1,5 tỷ USD . Ngoài ra, West còn nắm được quyền quyết định độc quyền với các thiết kế Yeezy đến năm 2026, bỏ túi số tiền khổng lồ.

Trong khi đó, Kim có ít tiền hơn nhưng thu được từ nhiều nguồn.

Tài sản ròng 750 triệu USD của Kim bao gồm KKK Beauty, tiền mặt, các khoản đầu tư sinh lời như bản quyền game, hợp đồng biểu diễn, thu nhập từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Chỉ riêng thương hiệu KKW Beauty của bà mẹ 4 con đã có giá khoảng 500 triệu USD . Từ khi kết hôn với Kanye, cô tập trung xây dựng công ty mỹ phẩm, tận dụng mạng xã hội để tạo ra khối tài sản kếch xù.

"Khối tài sản khổng lồ được chia thế nào?" là thắc mắc của người hâm mộ.

Gần đây, Kim hoàn tất bán 20% cổ phần công ty KKW Beauty cho gã khổng lồ Coty với giá 200 triệu USD và làm phong phú khối tài sản. Dù không có Kanye West, bà mẹ bốn con vẫn từng bước trở thành tỷ phú.

Ngoài ra, KimYe còn sở hữu nhiều nhà cửa, tác phẩm nghệ thuật, xe hơi và đồ trang sức lên đến 70 triệu USD . Bất động sản ở Calabasas, California và hai trang trại chăn nuôi ở Wyoming .

Sau bao thăng trầm, Kanye West và Kim Kardashian không thể níu giữ cuộc hôn nhân.

People đưa tin Kim Kardashian xúc động sau khi ly hôn, dù trước đó cô và Kanye West ly thân trong nhiều tháng. Kim thất vọng vì không thể tìm cách giữ được mối quan hệ.

Hiện tại, ngôi sao truyền hình thực tế chưa nghĩ đến việc hẹn hò ai khác. Kanye West cũng khá im hơi lặng tiếng - điều hoàn toàn trái ngược với tính cách xốc nổi của anh.

Về phía công chúng, vấn đề đáng quan tâm hiện tại là "miếng bánh tỷ USD" sẽ được xẻ thế nào. Liệu, KimYe có tiếp tục làm ồn ào truyền thông khi cùng dẫn nhau ra tòa?