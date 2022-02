'1990' - Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My có kéo được bộ phim?

Kịch bản thiếu sáng tạo, cốt truyện nhập nhằng là điểm yếu lớn nhất của "1990". Bộ phim khó có thể đáp ứng kỳ vọng cao từ khán giả.

Đạo diễn: Nhất Trung

Diễn viên: Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Quang Tuấn, Mạc Văn Khoa, Gin Tuấn Kiệt…

Điểm: 6/10.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Ngay từ khi công bố, 1990 đã sớm trở thành dự án được mong đợi, khi bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn của tác phẩm ăn khách Cua lại vợ bầu và có sự tham gia của 3 ngọc nữ điện ảnh Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X.

Với chủ đề tuổi trẻ nhẹ nhàng, 1990 là bộ phim phù hợp để khán giả thưởng thức trong dịp Tết. Tuy nhiên, chất lượng 1990 vẫn còn nhiều điểm đáng bàn.

Được khán giả kỳ vọng, nhưng chất lượng của 1990 còn gây nhiều tranh cãi.

Kịch bản thiếu sáng tạo

Kịch bản 1990 xoay quanh cuộc sống của ba người bạn thân khi bước sang tuổi 30. Lan Ngọc vào vai giám đốc sáng tạo, Diễm My 9X đóng chuyên gia tư vấn hàng đầu còn Nhã Phương thủ vai nhà văn nổi tiếng. Cả ba đều có những nỗi lo lắng, khổ sở khác nhau.

Đây là dạng kịch bản không còn mới mẻ. 1990 có nhiều chi tiết tựa phim ra mắt trước đó, điển hình Gái già lắm chiêu hay Ba mươi chưa phải là hết. Tuy nhiên, do tuyến truyện của 3 nhân vật thiếu liên kết, 1990 mang đến cảm giác như 3 bộ phim khác nhau đang đồng thời xảy ra trong một tác phẩm.

Cách thể hiện có phần mất phương hướng của đạo diễn Nhất Trung khiến bộ phim trở nên nhập nhằng về thể loại, khó mang đến cảm xúc trọn vẹn nơi khán giả. Càng về sau, mạch truyện và lời thoại của 1990 càng đuối sức, lạc lối trong cách thể hiện.

Nhân vật của Diễm My là người có quá khứ khó khăn khi cha cô quyết định bỏ rơi gia đình từ khi cô còn nhỏ vì hoàn cảnh nghèo khó. Từ đó, cô quyết tâm trở thành chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình. Cô luôn khuyên nhủ khách hàng của mình không nên đặt niềm tin vào đàn ông. Về sau, mâu thuẫn giữa cô và bố được hóa giải trong một lần họ dùng bữa cùng nhau.

Lý do thúc đẩy nhân vật phấn đấu ở đầu phim, cùng với cách giải quyết vấn đề hời hợt ở phần sau là không đủ mạnh mẽ để tạo nên cảm xúc căm hờn cho tuyến truyện.

Sự kết hợp giữa Diễm My 9X và Mạc Văn Khoa chưa mang tới hiệu quả.

Ngoài ra, tuyến tình cảm giữa Diễm My 9X và nam diễn viên Mạc Văn Khoa cũng là một trong những điểm yếu của bộ phim. Bằng thế mạnh với lời thoại hài hước, Mạc Văn Khoa đã thể hiện hết mình để làm nổi bật nhân vật của Diễm My 9X. Tiếc thay, nữ diễn viên không thể đáp ứng các màn "tung hứng" của bạn diễn. Kết quả, các cảnh phim vốn mang tính hài hước bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Cốt truyện phung phí khả năng diễn xuất

Câu chuyện đằng sau nhân vật nhà văn nổi tiếng của Nhã Phương dường như rất dễ khai thác để lấy được sự đồng cảm, khi cô kết hôn từ sớm với người chồng vô dụng và có đứa con bị động kinh.

Thế nhưng, cốt truyện bắt đầu trở nên hỗn loạn với sự xuất hiện của nhân vật người hâm mộ nam nhỏ tuổi hơn cô, kéo theo đó là cảm giác rung động lần nữa ở tuổi 30. Về sau, cô kết tội chồng lăng nhăng chỉ vì anh chụp hình cho cô gái khác, rồi vội vã bỏ đi mà không cần làm rõ tình hình.

Với phần thời lượng ít ỏi, thiếu đầu tư, Quang Tuấn và Gin Tuấn Kiệt không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất. Nhân vật đứa con bị động kinh không để lại ấn tượng, dường như nhân vật này được đưa vào bộ phim chỉ nhằm gia tăng yếu tố cảm động. Ngoài ra, phân cảnh chờ xe buýt của Nhã Phương và Gin Tuấn Kiệt cũng mang lại cảm giác gượng gạo, thừa thãi.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật của Nhã Phương đem lại cảm giác nhập nhằng, hỗn loạn.

Ninh Dương Lan Ngọc vào vai giám đốc sáng tạo, người đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, công việc này chỉ được giới thiệu sơ sài ở đầu phim, không có vai trò cụ thể.

Nhân vật của Lan Ngọc mang nhiều nét tương đồng Ms Q, vai diễn giúp cô lột xác hình ảnh ở Gái già lắm chiêu 2.

Mô-típ người phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng lúng túng trong tình yêu dù không còn mới mẻ, nhưng vẫn cực kỳ phù hợp với 1990. Tuy nhiên, biên kịch cho thấy nỗ lực làm mới nhân vật khi xây dựng Linh Lan (Lan Ngọc thủ vai) là mẫu người thiếu quyết đoán, loay hoay tìm cách giải quyết chuyện tình cảm. Người mẹ bị suy thận của cô (NSND Kim Xuân thủ vai) được đưa vào cốt truyện nhằm thúc đẩy cô kết hôn sớm. Tuy nhiên, điều này khiến xung đột giữa cô và bạn trai càng trở nên rối rắm.

Trong số bạn diễn của 3 sao nữ, diễn viên nam bắt cặp cùng Lan Ngọc là người có kỹ năng yếu nhất. Từ diễn xuất, đài từ đến cách thể hiện cảm xúc, anh hoàn toàn lép vế trước Lan Ngọc, người đã có quá nhiều kinh nghiệm. Điều này vô tình đẩy cô vào thế diễn xuất bị động, khi cô không điều chỉnh được nét diễn quá mạnh của mình để phù hợp với Hải Nam, người lần đầu đóng phim điện ảnh.

Đặc biệt, màn cãi nhau nảy lửa giữa 3 nhân vật nữ đáng lẽ phải là phân cảnh ăn điểm nhất, khi mọi suy nghĩ thật vốn dồn nén bấy lâu được tuôn trào, qua đó khiến khán giả vỡ oà trong cảm xúc.

Nghề nghiệp của nhân vật Linh Lan chỉ được đề cập tới một cách sơ sài.

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Theo dõi cảnh phim, khán giả có cảm giác như họ đang theo dõi 3 ngôi sao nữ cạnh tranh khả năng diễn xuất, chứ không phải 3 người bạn thân tranh cãi gay gắt vì khúc mắc.

Sau khi thành công hòa giải xung đột, tất cả nhân vật cùng hàn gắn tình cảm vào cuối phim. Tuy vậy, sự xoay chuyển ở đoạn cuối không những không thể "cứu vớt" 1990, mà dường như còn cho thấy sự loay hoay của đạo diễn Nhất Trung trong việc cố gắng cải thiện nội dung bộ phim.

Điều 1990 làm tốt nhất là quay phim và thiết kế sản xuất, khi bộ phim thành công tôn lên nét đẹp ngoại cảnh và ngoại hình nổi bật của dàn diễn viên. Có thể nói 1990 đã không thể khai thác trọn vẹn năng lực diễn xuất của dàn diễn viên và đáp ứng kỳ vọng từ khán giả.

Phim không có nhiều điểm nổi bật, mới lạ, nhưng Diễm My 9X có vai diễn đột phá so với chính cô của các phim trước. Diễn viên 32 tuổi hóa thân thành một nhân vật có khúc mắc về tình thân gia đình, mang trong mình căn bệnh tâm lý, luôn xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin nhưng thẳm sâu bên trong lại yếu đuối, cô đơn và dễ khóc. Nhân vật Jessica Diễm rõ ràng phức tạp hơn các vai Diễm My 9X từng thể hiện. Và cô đã hoàn thành vai diễn một cách tròn trịa, đặc biệt ở phân cảnh diễn với nghệ sĩ Hữu Châu. Đây có lẽ là điểm sáng của toàn bộ phim.

Đầu phim, Diễm My 9X hơi "gồng" và cứng, nhất là trong những cảnh cần lột tả sự tự tin đến ngang ngược khi nhắc về hôn nhân, tình yêu và gia đình. Nhưng ở nửa sau của phim, cô đã "mềm" hơn thấy rõ và bắt đầu sống như nhân vật, thay vì chỉ "diễn" nhân vật.

Lan Ngọc vẫn là diễn viên giỏi, với các màn biến hóa tâm trạng, biểu cảm nhân vật rất mượt. Nhưng vai Linh Lan chưa có "đất" cho cô thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Và có lẽ, vì kỹ năng vượt trội của mình, ít nhất là so với dàn cast 1990, Lan Ngọc đã khiến diễn biến tâm lý và hành động có phần vô lý của Linh Lan trở thành dễ hiểu, dễ chấp nhận, cũng dễ đồng cảm hơn.