1900 Le Théâtre tham dự bầu chọn Top 100 clubs thế giới 2021

1900 Le Théâtre là một trong những club đình đám tại Việt Nam, thường được gọi với cái tên Nghìn Chín. Năm nay, club là đại diện duy nhất của ngành nightlife Việt Nam tham gia chiến dịch bình chọn “Top 100 clubs” của tạp chí DJ Mag. Đây là tin vui cho cộng đồng fan hâm mộ của Nghìn Chín.

Là một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc điện tử, DJ Mag tổ chức chiến dịch “Top 100 clubs” và “Top 100 DJs” để vinh danh những câu lạc bộ hoạt động về đêm và các DJ nổi danh thế giới. Thứ hạng được quyết định bởi lượt bầu chọn của người hâm mộ. DJ Mag là một trong những bảng xếp hạng uy tín, giúp người yêu nhạc tham khảo những club và DJ đang được yêu thích nhất.

Riêng “Top 100 clubs” là bảng xếp hạng club uy tín toàn cầu của DJ Mag. Năm 2019, nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ, 1900 Le Théâtre trở thành một trong hai club của Việt Nam tham gia bầu chọn và giành vị trí 68 trên bảng xếp hạng. Đây được xem là thứ hạng cao nhất mà một club tại Việt Nam từng đạt được, góp phần đánh dấu ngành nightlife Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Năm nay, người hâm mộ có thể tham gia bình chọn cho 1900 Le Théâtre từ bây giờ cho đến khi cổng bình chọn đóng lại lúc 7h ngày 14/7.

Nghìn Chín không chỉ là địa điểm vui chơi giải trí được yêu thích của giới trẻ Bắc Bộ, mà còn là điểm đến văn hoá nghệ thuật của người yêu nhạc cả nước. Tại đây, loạt chương trình DJ, concert của ca sĩ trong và ngoài nước, hòa nhạc, sân khấu kịch, hội thảo… cũng thường xuyên được tổ chức, thu hút sự quan tâm của fan yêu nhạc. Đây cũng là địa điểm biểu diễn được các nghệ sĩ lựa chọn để mang đến những cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ.

Hướng dẫn bình chọn cho 1900 Le Théâtre trên DJ Mag:

Bước 1: Truy cập vote.djmag.com.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English, chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail (nếu có nhiều email, độc giả có thể vote nhiều lần).

Bước 3: Điền tên, email. Sau đó chọn thành phố Hanoi, quốc gia Vietnam.

Bước 4: Điền 5 club yêu thích trong 5 ô (điền "1900" vào tất cả 5 ô club, điền "Hanoi" vào ô city được tính thêm vote).

Bước 5: Ấn mũi tên sang phải cho đến khi trang hiện thông báo "Thank you for voting".