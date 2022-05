1900 Le Théâtre được đề cử vào Top 100 Clubs thế giới 2022

Bảng xếp hạng Top 100 Clubs được khởi xướng bởi DJ Magazine (còn gọi là DJ Mag) - tạp chí nổi tiếng thế giới dành cho nhạc điện tử, DJ và club. 1900 Le Théâtre là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này với thứ hạng 68 vào năm 2019 và 52 vào năm 2021.

Nhận xét về 1900 Le Théâtre , DJ Mag từng dành nhiều lời có cánh: "1900 Le Théâtre là điểm đến lý tưởng cho người yêu nhạc và các khán giả yêu thích không khí sôi động. Dù phải đóng cửa trong thời gian dịch bệnh, club có nhiều phương án hỗ trợ nhân viên và tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc qua những sự kiện trực tuyến. Club cũng tập trung hỗ trợ các nghệ sĩ Việt qua các chuỗi sự kiện đa dạng về nội dung”.

Với các nghệ sĩ, 1900 Le Théâtre luôn là điểm đến uy tín và tin cậy. DJ - producer người Mỹ Diplo từng nhận xét: “1900 có dàn âm thanh chất lượng, khán giả, không khí quá tuyệt vời”.

Rapper Binz cũng từng đánh giá 1900 Le Théâtre với số điểm 10/10: “Sân khấu 1900 luôn là địa điểm mà tôi muốn trình diễn, cháy hết mình và tận hưởng năng lượng nơi đây”. Còn nhà sản xuất âm nhạc Touliver lại dành cho 1900 tình cảm thân thiết: “Mỗi lần về với Hà Nội, chắc chắn tôi phải có một ngày đến 1900 Le Théâtre”.

Theo đại diện 1900 Le Théâtre,được xướng tên trên bảng xếp hạng DJ Mag là vinh dự lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc và nightlife của Việt Nam, khi sánh vai cùng các nước khác trên thế giới. Để tham gia bình chọn cho đại diện Việt Nam, độc giả thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập đường link vote.djmag.com.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English, đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail.

Bước 3: Điền tên, email, chọn thành phố “Hanoi”, quốc gia “Vietnam”

Bước 4: Điền 5 club yêu thích của bạn trong 5 ô. Điền "1900" vào 5 ô club và "Hanoi" trong ô “city” đều được tính thêm vote.

Bước 5: Chọn mũi tên sang phải cho đến khi trang hiện thông báo "Thanhk you for voting”.

Trở lại sau một thời gian dài đóng cửa, 1900 Le Théâtre liên tục chiêu đãi khán giả những sự kiện âm nhạc sôi động, có sự góp mặt của các ca sĩ, DJ nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi sự kiện của club thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi cuối tuần.

Bước sang tuổi thứ 6, 1900 Le Théâtre không chỉ là một club giải trí về đêm mà còn hướng đến xây dựng thương hiệu thành một tụ điểm văn hóa nghệ thuật. Club này đã trở nên quen thuộc, gần gũi với giới trẻ qua những câu nói như “lên nghìn chín” hay “nghe nhạc nghìn chín”. Không những vậy, cái tên “nghìn chín” còn xuất hiện trong nhiều bản hit nhạc Việt.

Đáp lại tình cảm của khán giả và người hâm mộ, 1900 Le Théâtre tổ chức nhiều sự kiện tri ân hàng tuần như Ladies’ Night - miễn phí vào cửa và đồ uống cho các bạn nữ vào tối thứ ba hàng tuần, Student Night - miễn phí vào cửa cho sinh viên tối thứ tư hàng tuần.

1900 Le Théâtre - The best nightlife in Hanoi Old Town

Địa chỉ: 8B Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fanpage: facebook.com/1900.hn