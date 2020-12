19 người dương tính với ma túy trong quán karaoke Gold Star

Xét nghiệm nhanh 26 nam, nữ có mặt tại quán karaoke Gold Star ở An Giang, cảnh sát phát hiện 19 người dương tính với ma túy.

Rạng sáng 19/12, nhiều lực lượng của Công an tỉnh An Giang kết hợp với Công an TP Long Xuyên kiểm tra quán karaoke Gold Star ở phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên).

Cảnh sát kiểm tra karaoke Gold Star ở phường Đông Xuyên. Ảnh: Tiến Tầm.

Lúc cảnh sát kiểm tra, 16 người có dấu hiệu sử dụng ma túy tại 2 phòng giải trí. Khám xét trong phòng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng, 3 phần viên nén màu xanh, 2 dĩa có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Những người khách này cùng 10 người khác có mặt tại quán được cảnh sát đưa về Công an phường Đông Xuyên để xét nghiệm nhanh. Kết quả có 19 người (17-36 tuổi) dương tính với ma túy.

Hơn bốn tháng trước, đêm 10/8, cảnh sát cũng phát hiện 19 người trong quán karaoke Gold Star dương tính với chất ma túy khi kiểm tra.