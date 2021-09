19 năm sự nghiệp trước khi qua đời của Sarah Harding

Sau 3 năm gián đoạn, Girls Aloud tái hợp vào năm 2012 để kỷ niệm 10 năm bên nhau. Nhóm phát hành đĩa đơn Something New vào tháng 11 và số tiền thu được quyên góp cho quỹ Children in Need. Trong thời gian này, Harding cũng thông báo phát hành album solo đầu tay của cô. Năm 2013, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn cuối cùng trước khi tan rã mang tên Ten - The Hits Tour 2013. Ảnh: Getty Images.