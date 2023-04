187 cơ sở kinh doanh cầm đồ ở Đồng Nai vi phạm pháp luật

Qua kiểm tra 555 cơ sở cầm đồ ở tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công an kiểm tra cơ sở F88 ở TP Biên Hòa. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố thành lập 136 tổ công tác, kiểm tra đồng loạt các cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra 555 cơ sở (trong đó có 21 cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh F88), Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật với các lỗi như: Cầm cố, nhận cầm cố giấy CMND hoặc thẻ CCCD; lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng, không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định; không xuất trình được bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; kho quản lý tài sản cầm cố chưa đảm bảo điều kiện về PCCC…

Các tổ công tác lập biên bản tạm giữ hơn 140 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng trăm giấy chứng nhận đăng ký xe, hợp đồng cầm đồ, nhiều môtô các loại, điện thoại và một số sổ quản lý cầm đồ. Cảnh sát cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng; giao cơ quan điều tra đấu tranh, xác minh làm rõ 2 trường hợp liên quan đến lãi suất cầm cố cao hơn quy định và nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe giả.

Riêng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc Công ty F88, trong tháng 3, công an đã kiểm tra 25 cơ sở, ra quyết định xử phạt hành chính 10 cơ sở vi phạm. Đến tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát hiện 13 trong 21 cơ sở vi phạm các lỗi như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; mất giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Trong đó, 2 cơ sở thuộc Công ty F88 vi phạm hành chính 2 lần trong một năm trên lĩnh vực anh ninh trật tự, nên lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định thu hồi có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.