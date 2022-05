180 cảnh sát chữa cháy giả định ở khách sạn phục vụ SEA Games 31

Công an Hà Nội huy động 13 xe chữa cháy cùng 180 cảnh sát để tham gia chữa cháy tình huống cháy giả định tại khách sạn phục vụ SEA Games 31.

Tại khu vực dịch vụ massage tầng 4 khách sạn Hyatt Regency, hỏa hoạn xảy ra do một khách hàng làm đổ cốc nến. Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy tự động của khối nhà khách sạn đang duy tu bảo dưỡng nên không hoạt động.

Đây là một tình huống giả định được Công an Hà Nội tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sáng 6/5, nhằm chuẩn bị cho thời gian diễn ra SEA Games 31.

Hỏa hoạn xảy ra khiến ngọn lửa tỏa ra nhiệt lượng lớn, đi kèm với đó là khói, khí độc, gây khó khăn trong việc tiếp cận của lực lượng cảnh sát, làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn của cán bộ, nhân viên, khách hàng có mặt trong khách sạn.

Cảnh sát dùng đệm hơi để cứu nạn người mắc kẹt từ trên cao. Ảnh: H.Q.

Đám cháy lan nhanh, làm khu vực tầng 4 có 6 người bị ngạt khói, trong đó có 2 nạn nhân chấn thương không tự di chuyển được. 4 nạn nhân còn tỉnh nhưng hoảng loạn về tâm lý.

Khu mái che lối vào sảnh lễ tân có 5 nạn nhân, trong đó một người bất tỉnh và 4 người hoảng loạn ra tín hiệu kêu cứu từ độ cao hơn 10 m.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã huy động 13 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… cùng 180 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Ngọn lửa sau đó được khống chế theo phương án. Ảnh: H.Q.

Cảnh sát sau đó sử dụng thang và các lăng vòi phun từ trên. Những lực lượng khác sử dụng áo chống nhiệt và bình cứu hoả tiếp cận các tầng cao đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Dưới sảnh khách sạn, hệ thống đệm hơi cũng được chuẩn bị. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các nạn nhân được cứu nạn an toàn. Sau khoảng 15 phút, cảnh sát nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đánh giá việc tổ chức diễn tập phương án là cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm lưu trú của các đại biểu, đoàn vận động viên tham dự và và thi đấu SEA Games 31.