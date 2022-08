18 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, sớm nhất từ 22/8

Tính đến thời điểm hiện tại, 18 địa phương trên cả nước đã công bố kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Trong đó, ngày khai giảng của các địa phương đều là 5/9.

Cụ thể, lịch tựu trường sớm nhất của học sinh lớp 1 ở tỉnh Bạc Liêu là từ ngày 22/8. Các cấp học còn lại tựu trường vào ngày 29/8. Học sinh toàn tỉnh sẽ tham dự lễ khai giảng vào ngày 5/9.

Ở tỉnh Bình Định, ngày tựu trường đồng loạt của học sinh các cấp là 29/8. Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 12/9.

Các trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5. Thời gian kết thúc năm học của học sinh toàn tỉnh là trước ngày 31/5.

Nhiều địa phương đã thông báo thời gian tựu trường năm học 2022-2023. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

UBND tỉnh Long An cũng đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Năm học tới, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của tỉnh Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh trường THPT chuyên Long An tựu trường vào ngày 22/8. Thời gian kết thúc năm học ở tỉnh Long An là trước ngày 31/5.

Ngày 29/8, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở tỉnh Nghệ An sẽ chính thức tựu trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Thời gian tựu trường sớm nhất của các cấp học ở tỉnh Ninh Thuận cũng vào ngày 29/8. Đối với học sinh lớp 1, ngày tựu trường sớm nhất là 22/8. Trong năm học 2022-2023, học sinh toàn tỉnh sẽ có tối đa 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Học sinh lớp 1 ở tỉnh Yên Bái cũng tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8. Các cấp học còn lại tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8.

Tại tỉnh Quảng Nam, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và tham dự khai giảng năm học vào ngày 5/9.

Cấp học mầm non và tiểu học có 35 tuần thực học. Các lớp 8, 9, 11, 12 có 32 tuần thực học. Các lớp 6, 7, 10 có 35 tuần thực học.

Dưới đây là danh sách các địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học mới:

STT Tên địa phương Lịch tựu trường 1 Bà Rịa - Vũng Tàu - Học sinh lớp 1, 2, 10: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 2 Bạc Liêu - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 3 Bình Định - Học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 12/9.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 4 Đồng Tháp - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 25/8. 5 Điện Biên - Học sinh lớp 1: ngày 29/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 1/9. 6 Hà Nam - Học sinh lớp 1: sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- Học sinh các lớp còn lại: sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9. 7 Hà Tĩnh - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 30/8. 8 Hưng Yên - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 9 Kiên Giang - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 10 Long An - Học sinh lớp 1 và học sinh trường THPT chuyên Long An: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 11 Nghệ An - Học sinh toàn tỉnh: ngày 29/8. 12 Ninh Bình - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 13 Ninh Thuận - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 14 Quảng Nam - Học sinh toàn tỉnh: ngày 1/9. 15 Trà Vinh - Học sinh lớp 1: từ ngày 22/8 đến 2/9.

- Học sinh các lớp còn lại: từ ngày 29/8 đến 2/9. 16 TP Hà Nội - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8. 17 TP.HCM - Trẻ mầm non: ngày 31/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 22/8. 18 Yên Bái - Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.