18 mẫu gộp của người dự kỳ thi THPT ở TP.HCM dương tính với nCoV

Lãnh đạo TP.HCM cho biết các ca dương tính sẽ được đưa đi cách ly, điều trị và tham gia thi đợt 2. Kỳ thi THPT đợt 1 vẫn diễn ra vào ngày 7-8/7 như kế hoạch.

Tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sáng 5/7, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết trong quá trình xét nghiệm tầm soát cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TP.HCM đã phát hiện 18 mẫu gộp học sinh và giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. TP.HCM đang tiến hành xét nghiệm mẫu đơn để thẩm định xem có bao nhiêu trường hợp nhiễm bệnh.

Xác nhận với Zing thông tin này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố phát hiện các trường hợp này từ tối 4/7 và đã lập tức tiến hành xử lý các bước theo quy định.

Trao đổi với Zing, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết thành phố vẫn sẽ tiến hành thi THPT đợt 1 theo đúng kế hoạch.

"Trường hợp dương tính sẽ không thi đợt 1 và chuyển đi điều trị, chờ thi đợt 2. Các trường hợp khác được yêu cầu hạn chế đi lại, tiếp xúc, giữ gìn sức khỏe, ôn thi, giữ tinh thần tốt để làm bài thi", ông Đức cho biết.

Phó chủ tịch thông tin tại điểm thi, lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát, đảm bảo giãn cách, mang khẩu trong, không trao đổi trong và ngoài phòng thi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cũng cho biết các trường hợp có mẫu đơn dương tính sẽ được cách ly, chữa bệnh. Còn những trường hợp xét nghiệm có kết quả âm tính vẫn sẽ được thi đợt này.

Ngành y tế lấy mẫu cho hàng chục nghìn thí sinh thi tốt nghiệp THPT ngày 3/7. Ảnh: Chí Hùng.

Trước đó, ngày 3/7, 85.036 thí sinh ở TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đạt 95,26% so với số lượng do Sở GD&ĐT TP.HCM gửi về. Trong khi đó, số lượng giáo viên tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT đã đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong ngày 3/7 là 15.785 người, đạt 92,6% so với số lượng do sở gửi về.

Toàn thành phố có 155 điểm lấy mẫu, tương ứng 155 điểm thi tốt nghiệp. Việc lấy mẫu hoàn tất trong một ngày.

Để dự thi đợt 1, thí sinh tại TP.HCM phải không thuộc vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội, không thuộc đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, có xét nghiệm âm tính với nCoV.

Thành phố chấp nhận kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật của các địa phương. Tuy nhiên, việc xét nghiệm tại các địa phương phải được thực hiện từ ngày 3/7 trở đi.

Trên 18.000 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 Theo số liệu báo cáo từ các địa phương gửi về Bộ GD&ĐT, con số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 18.000, nhiều nhất là TP.HCM.