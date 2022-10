18 đối tượng cầm phóng lợn đi hỗn chiến gây tai nạn chết người

Ngày 2/10, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa bắt giữ, đang lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 30/9 trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 30/9, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo từ người dân về việc tại km9+900 QL 3 thuộc thị trấn Đông Anh xảy ra vụ tai nạn giao giao thông khiến một người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Đông Anh xác định vụ việc liên quan đến nhóm nam thanh niên đi xe máy mang theo dao hàn tuýp sắt, chạy tốc độ cao gây rối trật tự công cộng xảy ra tại các xã Tiên Dương, Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, thị trấn Đông Anh.

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Đặng Ngọc Ý (SN 2005; ở tại Lâm Tiên, Nguyên Khê, Đông Anh) lập nhóm “Đông Anh News” trên ứng dụng messenger với khoảng hơn 20 thành viên. Các đối tượng hẹn hò nhau tối 30/9 sẽ mang theo dao hàn tuýp sắt, tuýp sắt, dao phóng lợn để đi đánh nhau với nhóm nam thanh niên ở xã Uy Nỗ, tại khu vực tòa nhà Công ty xổ số, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh.

Nhóm đối tượng dùng phóng lợn đi đánh nhau gây tai nạn chết người bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ.

Khoảng 20h cùng ngày, các đối tượng điều khiển xe máy chở nhau đến địa hẹn, nhưng không gặp nhóm đối thủ ở xã Uy Nỗ. Không chịu bỏ cuộc, các đối tượng bàn nhau đi tìm nhóm thanh niên xã Uy Nỗ để đánh dằn mặt. Các đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao khoảng từ 70-80 km/h, bấm còi xe liên tục gây tiếng ồn, lạng lách đánh võng và cho mũi dao nhọn hàn tuýp sắt quẹt xuống đường để tạo ra âm thanh, tia lửa.

Các đối tượng điều khiển xe chạy từ đường 23 đi Quốc lộ 3, vào đường Hoàng Sa, qua cầu vượt Vĩnh Ngọc. Khi đến ngã ba đường Đào Duy Tùng thì có Đoàn Văn Giang (SN 2005; trú tại thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh) điều khiển xe máy chở theo một đối tượng khác đã chạy theo nhập vào nhóm.

Khi đến khu vực trước khách sạn Minh Cường, đoạn Km9+900 QL3 thuộc thị trấn Đông Anh, các đối tượng vẫn chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Các đối tượng đã đâm vào xe của anh T.S.D. điều khiển chở theo người bạn phía sau. Vụ tai nạn đã khiến Trần Trung Hiếu trong nhóm của Ý tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu. Sau khi không tìm được nhóm đối thủ, các đối tượng gom dao hàn tuýp sắt, đưa cho một đối tượng trong nhóm mang đi cất giấu.

Ngày 1/10, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 17 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đối tượng Lê Tuấn Anh đang là bị can trong vụ án Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 22/6/2022, tại Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng có dấu hiệu tiếp tục phạm tội nên Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Anh ra lệnh bắt bị can để tạm giam.