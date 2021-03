17 thanh thiếu niên đi đánh nhau nhưng chém nhầm người

Mâu thuẫn trên mạng, Thế Anh gọi đồng bọn đi đánh nhau với nhóm 8 người khác. Trên đường đi tìm đối thủ, một thiếu niên trong nhóm chém nhầm người đi đường khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 người về tội Giết người và 3 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng. Nhóm bị can có độ tuổi từ 16 đến 24, quê ở Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm 17 người bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt tạm giam. Ảnh: Hải Nam.

Theo công an, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người (15-19 tuổi) do Hoàng Thế Anh (18 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu đã lên kế hoạch hỗn chiến với nhóm của Ngô Thành Luân (24 tuổi, quê TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng 7 người khác (15-24 tuổi).

Tối 23/2, hai nhóm tụ tập, chuẩn bị hung khí gồm: dao mèo, phóng lợn, tuýp sắt... Đến khoảng 1h ngày 24/2, nhóm của Thế Anh đi trên 8 xe máy đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mạnh (bìa trái) và Thế Anh. Ảnh: Hải Nam.

Tại đây, nhóm Thế Anh bắt gặp H.T.M. (16 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang đi cùng một nhóm bạn khác. Nghĩ M. thuộc nhóm của Luân, Nguyễn Đức Mạnh (16 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thuộc nhóm của Thế Anh) liền nhảy xuống xe rồi dùng dao chém vào đầu M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo từ người dân, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã điều tra, triệu tập và tạm giam nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ án mạng.

Tại cơ quan công an, Thế Anh khai từng liên quan đến một vụ Gây rối trật tự công cộng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.