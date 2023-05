17 năm robot biến hình khuấy đảo màn ảnh rộng

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) lấy bối cảnh Autobots và các đồng minh con người đối mặt với thách thức lớn nhất: sự trở lại của Decepticons cùng thủ lĩnh mới Fallen. Phim giới thiệu đến các nhân vật mới như Jetfire và Soundwave, đồng thời phát triển các nhân vật hiện có như Optimus Prime và Bumblebee. Nội dung phim có sự đổi mới nhờ việc khám phá thêm về lịch sử của Transformers. Ngoài ra, phần hình ảnh của Revenge of the Fallen cũng được cải tiến ấn tượng hơn so với phần trước. Ảnh: Cbr.