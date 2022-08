17 nam nữ bay lắc trong quán karaoke sau bữa tiệc sinh nhật

Kiểm tra quán karaoke, công an bắt quả tang 17 người sử dụng ma túy. Nhóm này khai được Khánh rủ đi hát và bay lắc sau bữa tiệc sinh nhật.

Chiều 31/7, Công an huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra quán Karaoke An Bình tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao.

Nhóm nữ giới sử dụng ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 17 người (9 nam, 8 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ, ống trụ hình tròn và thẻ nhựa. Đây là các vật dụng nhằm hỗ trợ việc sử dụng ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tất cả người này đều dương tính với chất cấm.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai Nguyễn Văn Khánh (33 tuổi, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) là người rủ cả nhóm đi hát karaoke và bay lắc sau bữa tiệc sinh nhật mình.

Hà Mỹ Ngọc (26 tuổi, ở huyện Lâm Thao) sau đó chuyển tiền cho Hoàng Hồng Nhung (27 tuổi, quê Thanh Hóa) mua thuốc lắc và ketamine. Sau khi mua được ma túy, Nhung mang cho cả nhóm cùng sử dụng.