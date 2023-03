16 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội có vi phạm

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-21D ở xã An Khánh là trung tâm đăng kiểm thứ 16 tại Hà Nội bị điều tra vì "dính" nghi vấn tiêu cực.

Đến nay, Cơ quan công an Hà Nội thông tin 16 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị xác định có vi phạm gồm: 29-01V, 29-06V, 33-01S, 33-02S, 29-03S, 29-14D, 29-18D, 29-23D, 29-29D, 29-01S, 29-15D, 29-10D, 29-02S, 29-07D, 29-02V, 29-21D. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giữ nhiều lãnh đạo, nhân viên các trung tâm trên.

Ngày 1/3, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phát hiện sai phạm và khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-21D tại xã An Khánh để điều tra về hành vi nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Quý (SN 1987) - phó giám đốc trung tâm, Trần Văn Doanh (SN1996, cùng quê Nam Định) - nhân viên trung tâm về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Văn Định (SN 1992, quê Nam Định) - phó giám đốc trung tâm về hành vi giả mạo trong công tác.

Nhiều tài liệu liên quan vụ việc bị thu giữ.

Trước đó, ngày 28/2, cảnh sát khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-21D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đồng thời cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng để làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định, khi chủ phương tiện đến làm thủ tục cải tạo nhưng thiếu các loại giấy tờ, thì Định đã tiếp nhận hồ sơ và tự ký khống vào một số mục trong biên bản nghiệm thu và biên bản kiểm tra chất lượng.

Một số chủ xe không muốn mất thời gian, nên đã đưa tiền cho kiểm định viên để làm thủ tục đăng ký cho xe của mình. Mỗi bộ hồ sơ, Định thu khoảng một triệu đồng.

Ngoài ra, Trần Văn Doanh bị cáo buộc là người trực tiếp nhận chỉ đạo thu tiền cao hơn thực tế của chủ ôtô cải tạo đến làm thủ tục. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.