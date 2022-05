16 giờ phá 2 chuyên án, thu 8 bánh heroin và 30.000 viên ma túy

Chỉ trong 16 giờ, các lực lượng chức năng ở Điện Biên đã triệt phá thành công 2 chuyên án, thu số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp.

Chiều ngày 8/5, tại khu vực bản Lói, xã Mường Lói, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc, Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Huổi Puốc, Công an xã Mường Lói và tổ công tác 1266 Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 522C, bắt quả tang Vừ A Co (19 tuổi, trú tại bản Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Vừ A Co.

Trước đó, tối 7/5, tại khu vực bản Ngã Ba, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 200 km, tổ công tác Công an Điện Biên do Công an huyện Mường Nhé chủ trì đã phá thành công chuyên án 705C, bắt Sùng A Chu (39 tuổi, trú tại bản Huổi Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 8 bánh heroin, một xe máy, một điện thoại di động.

Đấu tranh khai thác nóng, các nghi phạm khai nhận mua ma túy từ Lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.